ВОЗ прекращает испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Гидроксихлорохин — лекарство против малярии, в некоторых странах используется для лечения пациентов с коронавирусом. Минздрав России также рассматривает гидроксихлорохин в качестве средства для профилактики COVID-19. Тестирование препарата ранее были приостановлены из-за сообщений о росте смертности среди пациентов, принимавших препарат.
«Заседание экспертной группы только что завершилось. Было принято решение прекратить использование гидроксихлорохина в рамках тестов “Солидарности”», — сказала Анна Мария Рестрепо на брифинге.
Исследование «Солидарность» ВОЗ основано на сравнении нескольких препаратов для поиска наиболее эффективного лекарственного средства для лечения COVID-19. Испытания разработаны таким образом, чтобы можно было отсеять неэффективные лекарства и добавить новые более перспективные.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что сам регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики. 15 июня Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США отозвало разрешение на поставку в больницы препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19. В ведомстве отметили, что рекомендованная ранее схема применения препаратов «едва ли может иметь антивирусное действие».