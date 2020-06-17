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22:54 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ прекращает испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение снять гидроксихлорохин с испытаний лекарств для борьбы с коронавирусом, заявила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо. По ее словам, эксперты пришли к выводу, что препарат не дает никакой пользы в качестве медицинской помощи для снижения смертности от COVID-19. Отмечается, что решение об остановке испытаний не касается рекомендации использования гидроксихлорохина в качестве средства профилактики.

Коронавирус COVID-19
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Источник: AP 2020

Гидроксихлорохин — лекарство против малярии, в некоторых странах используется для лечения пациентов с коронавирусом. Минздрав России также рассматривает гидроксихлорохин в качестве средства для профилактики COVID-19. Тестирование препарата ранее были приостановлены из-за сообщений о росте смертности среди пациентов, принимавших препарат.

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«Заседание экспертной группы только что завершилось. Было принято решение прекратить использование гидроксихлорохина в рамках тестов “Солидарности”», — сказала Анна Мария Рестрепо на брифинге.

Исследование «Солидарность» ВОЗ основано на сравнении нескольких препаратов для поиска наиболее эффективного лекарственного средства для лечения COVID-19. Испытания разработаны таким образом, чтобы можно было отсеять неэффективные лекарства и добавить новые более перспективные.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что сам регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики. 15 июня Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США отозвало разрешение на поставку в больницы препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19. В ведомстве отметили, что рекомендованная ранее схема применения препаратов «едва ли может иметь антивирусное действие».

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