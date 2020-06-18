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00:32 (мск), источник: Интерфакс

Германия продлила ограничения по коронавирусу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU — Федеральное правительство ФРГ и власти федеральных земель приняли решение о продлении ряда ограничительных мер на ближайшие месяцы, чтобы не допустить повторную вспышку коронавируса, пишет в среду газета Suddeutsche Zeitung.

Коронавирус COVID-19
01:00 (мск)В Москве за прошедшие сутки от коронавируса скончались 49 человек
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:33 MSK, 18.06
Инфицировано553 301+7 843
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Источник: AFP 2020

«Пока нет лекарства, пока нет вакцины, мы должны уживаться с пандемией», — сказала канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции.

По ее словам, в тех регионах, где на 100 тыс. населения приходится более 50 новых случаев инфицирования, следует предпринять более масштабные меры для сдерживания распространения вируса.

Власти считают необходимым обязательно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, внимательно следить за выполнением гигиенических мер, носить маску в общественных местах и ограничить контакты.
Разочарование или счастье
Конец пандемии

Было принято решение об отмене крупных мероприятий, по меньшей мере, до октября. Министр-президент Баварии Маркус Зедер, в свою очередь, отметил, что мероприятия могут проходить лишь в том случае, если будут строго соблюдаться правила.

Однако, по его словам, соблюдение этих правил возможно только для маленького числа мероприятий. В то же время Зедер подчеркнул, что «интерпретация этого правила может варьироваться от одной федеральной земли к другой».

Этот запрет может повлечь за собой отмену Франкфуртской книжной ярмарки, которую ежегодно посещают около 300 тыс. человек. До настоящего момента организаторы заявляли, что мероприятие состоится.

По состоянию на 17 июня в Германии зафиксировано более 189 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 9 тыс. пациентов умерли от последствий заражения инфекцией, более 173 тыс. полностью вылечились.

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