Германия продлила ограничения по коронавирусу

«Пока нет лекарства, пока нет вакцины, мы должны уживаться с пандемией», — сказала канцлер Ангела Меркель на
По ее словам, в тех регионах, где на 100 тыс. населения приходится более 50 новых случаев инфицирования, следует предпринять более масштабные меры для сдерживания распространения вируса.
Было принято решение об отмене крупных мероприятий, по меньшей мере, до октября.
Однако, по его словам, соблюдение этих правил возможно только для маленького числа мероприятий. В то же время Зедер подчеркнул, что «интерпретация этого правила может варьироваться от одной федеральной земли к другой».
Этот запрет может повлечь за собой отмену Франкфуртской книжной ярмарки, которую ежегодно посещают около 300 тыс. человек. До настоящего момента организаторы заявляли, что мероприятие состоится.
По состоянию на 17 июня в Германии зафиксировано более 189 тыс. случаев заражения коронавирусом. Почти 9 тыс. пациентов умерли от последствий заражения инфекцией, более 173 тыс. полностью вылечились.