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07:31 (мск), источник: Аргументы и факты

Чем аукнется COVID-19? Врач о том, какие осложнения получают переболевшие

Правда ли, что COVID-19 дает осложнения на центральную нервную систему у всех переболевших? Какие еще «следы» оставляет в организме вирус?

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:33 MSK, 18.06
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Источник: Агентство «Москва»

Врачи выдвинули предположение, что коронавирусная инфекция дает общее для всех осложнение — нарушение работы центральной нервной системы в части терморегуляции. У людей, перенесших COVID-19, после выздоровления и исчезновения всех симптомов заболевания, при отрицательном тесте на коронавирус, сохраняется озноб вне зависимости от внешних условий. Некоторые принимают это за повторное заболевание. Пока ученые не могут сказать, постоянное это нарушение или временное.

«Так как заболевание достаточно новое, то чем больше появляется случаев с разными клиническими проявлениями, тем больше мы получаем новой информации, — пояснила завкафедрой инфекционных болезней РУДН, профессор Галина Кожевникова. — Конечно, со временем врачи видят симптомы, которые были не описаны ранее. И они выдвигают предположение, что это может быть связано с данным заболеванием. Но к этому нужно всегда очень спокойно подходить. Существуют принципы доказательной медицины, должно быть достаточно большое количество пациентов. Ещё один важный момент.

Есть симптомы, например такие, как озноб и действие на центральную нервную систему, которые достаточно характерны для инфекционных заболеваний вообще и для вирусных инфекций в частности. Поэтому полученные данные требуют дальнейшего исследования и доказательств.
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Однако не исключено, что чем больше мы будем наблюдать больных, тем чаще будут появляться какие-то симптомы, которые потом могут оказаться очень серьезными и ведущими, а могут быть просто стандартными для всех инфекционных заболеваний. Немаловажно, как это вновь выявленное осложнение будет отражаться на клинических проявлениях и главное — будет ли помогать врачу в диагностике, чтобы определить отличия от других похожих инфекций. Поэтому ситуация достаточно типичная: когда появляется новое заболевание, то пытаются найти максимально больше количество специфических именно для данного заболевания симптомов".

Профессор напомнила также об осложнениях, которые точно доказаны и характерны именно для COVID-19. «Что уже подтверждено наблюдениями на большом количестве больных и соответствует принципам доказательной медицины? Очень грозное осложнение — это поражение свертывающей системы крови и изменения сосудов с образованием микротромбозов, что очень неблагоприятно сказывается на легких, — уточнила Кожевникова. — Конечно, специфическое поражение легких, которое связано именно с действием нового коронавируса. Это даже не совсем пневмония в классическом понимании, не воспаление, это именно характерные для ткани легкого изменения при коронавирусной инфекции. Такие осложнения совершенно точно установлены. Что касается проявлений на коже, то судя по работам исследователей по всему миру и по тому, что мы сами видим у больных, то они встречаются у пациентов не очень часто, но при этом достаточно специфичны. Если распределить по частоте симптомы клинической картины, то можно расставить их в таком порядке.

Одно из основных последствий — это, конечно, очень выраженная интоксикация, из-за чего заболевание переносится пациентами тяжело. На втором месте как важный признак можно поставить изменение обоняния вплоть до его потери. Третье — это образование микротромбов. И четвертое — поражение легких.
Галина Кожевникова
завкафедрой инфекционных болезней РУДН

Сейчас появляется новая информация и по поводу изменений в почках вследствие заболевания COVID-19, и сопровождающих его панкреатитов. Но нужно ждать, когда накопится клинический материал, и тогда картина заболевания примет более четкую картину. Пока болезнь очень молодая. Полгода — это даже при таком большом количестве случаев слишком короткий срок для медицины, чтобы сделать окончательные выводы. Необходимо продолжать изучение".

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Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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