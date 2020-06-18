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03:32 (мск), источник: Lenta.Ru

В Роспотребнадзоре отреагировали на вторую вспышку коронавируса в Пекине

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала информацию о вспышке нового коронавируса на одном из рынков в Пекине. Об этом она рассказала в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:53 MSK, 18.06
Инфицировано553 301+7 843
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
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8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
4.0617.06
Скончалось7 478+194
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
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4.0617.06
Выздоровело304 342+10 036
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
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13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
4.0617.06
Инфицировано8 328 538+175 297
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
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134338
15.06
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16.06
119602
17.06
139492
4.0617.06
Скончалось448 455+7 016
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
4.0617.06
Выздоровело4 056 742+111 294
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
4.0617.06
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Источник: AP 2020

По ее словам, вспышка на китайском рынке не исключительная. «Очевидно, что сегодня наши китайские коллеги видят — это не тот вирус, который был у них изначально, в январе и в феврале, а несколько другой его вариант, со следами, так скажем, его присутствия или распространения уже в Европе», — пояснила глава службы.

Попова добавила, что следит за происходящем в Пекине по сообщениям от китайских коллег. Однако в настоящее время научных публикаций на эту тему нет.

Она выразила надежду, что разъяснения появятся позже, и тогда можно будет делать выводы о необходимости подготовке России к угрозе.
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15 июня стало известно, что новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем в Ухане. Управляющий рынком заявил, что SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Зараженную рыбу, как выяснилось позже, привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения коронавируса.

По данным на 18 июня, в мире насчитывается более 8,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них 445 тысяч скончались, еще 4 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. В Китае с начала эпидемии зафиксировано 84,4 тысячи инфицированных. Из них 4638 человек скончались, практически все остальные уже выздоровели.

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