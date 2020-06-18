Число случаев COVID-19 в мире превысило 8 млн

Отмечается, что число заражений во всем мире достигло 8 061 550, скончались 440 290 пациентов, передает «РИА Новости».
8 июня глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в последнее время эпидемиологическая ситуация в мировом масштабе положение ухудшается, поскольку ежедневно регистрируется более 100 тыс. новых заболевших.
При этом, по словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии ван Керкхове, до 41% населения планеты могут быть бессимптомными носителями коронавирусной инфекции. По ее словам, многие из зараженных
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира.