Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Опасность космического мусора: проблема будущего Мусор, производимый людьми, стал проблемой не только на Земле, но и в космосе
Фоторепортажи
21Открытие летних веранд в Москве
50Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
02:58 (мск), источник: Известия

Число случаев COVID-19 в мире превысило 8 млн

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 8 млн, умерли более 440 тыс. человек. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус COVID-19
03:32 (мск)В Роспотребнадзоре отреагировали на вторую вспышку коронавируса в Пекине
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:33 MSK, 18.06
Инфицировано553 301+7 843
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
4.0617.06
Скончалось7 478+194
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
4.0617.06
Выздоровело304 342+10 036
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
4.0617.06
Инфицировано8 320 288+167 403
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
4.0617.06
Скончалось447 628+6 221
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
4.0617.06
Выздоровело4 035 605+93 293
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
4.0617.06
Идёт загрузка
Источник: Известия

Отмечается, что число заражений во всем мире достигло 8 061 550, скончались 440 290 пациентов, передает «РИА Новости».

За минувшие сутки в мире выявили 119 759 новых случаев COVID-19 и 5 494 летальных исхода.
Час разочарований
Что нас ждет после пандемии

8 июня глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в последнее время эпидемиологическая ситуация в мировом масштабе положение ухудшается, поскольку ежедневно регистрируется более 100 тыс. новых заболевших.

При этом, по словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии ван Керкхове, до 41% населения планеты могут быть бессимптомными носителями коронавирусной инфекции. По ее словам, многие из зараженных все-таки вырабатывают симптомы наличия заболевания.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в Китае в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Читайте также
 Скоро с помощью: Минтруд усилит поддержку людей с синдромом бабочки
Со всем пылом: почему в российских городах горит деревянная застройка
Коронавирус COVID-19: главные события 17 июня
Названа причина смерти лжехирурга Алены Верди
Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП
Правительство вернулось к идее налога для богатых
Врач рассказал о побочных эффектах дексаметазона
Бюджетный кризис: доходы регионов упали катастрофически
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Hi-Tech
Из космоса получен уникальный снимок (фото) Редкое явление
Горячие темы на Авто
" я уже ничему не удивляюсь" 267
Прогулка. родина 249
Лето. Дача. 148
Лето, рынок. 115
Кино
Никита Ефремов впервые публично высказался о ДТП с отцом Сын Михаила Ефремова выразил соболезнования семье погибшего в аварии, произошедшей в центре Москвы
Новости партнеров
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
"Либералы" против самой возможности россиянам решать самим – а ты?
Совбез: Запад попытается устроить переворот перед голосованием
Дети
Беременная Липницкая раскрыла личность отца будущего ребенка Фигуристка поделилась подробностями личной жизни
Леди
Серьги-конго, анклет: 7 самых модных аксессуаров лета 2020 Разбираем актуальные тенденции в аксессуарах на лето 2020.
Новости партнеров
Польский политолог объяснил, почему Запад боится обновления Конституции РФ
Конституция поставит точку в призывах Украины отобрать у России Победу
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Доктор Рошаль объяснил россиянам пользу от оздоровления Конституции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь