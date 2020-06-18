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05:03 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт объяснил, почему в Бразилии так много случаев COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн — РИА Новости. Есть несколько объяснений того, почему в Бразилии выявлено так много случаев заболеваний COVID-19, в отличие от соседних стран, одно из них — большое число изначально импортированных случаев, считает профессор Университета Сан-Паулу, эксперт в сфере вакцинологии и изучении основ инфекционных заболеваний Элдер Накая.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:34 MSK, 18.06
Инфицировано553 301+7 843
4.06
8831
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Скончалось7 478+194
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169
5.06
144
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197
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134
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Выздоровело304 342+10 036
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Инфицировано8 329 221+173 955
4.06
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5.06
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4.0617.06
Скончалось448 474+6 969
4.06
5709
5.06
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6.06
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Выздоровело4 056 872+111 109
4.06
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63842
6.06
131417
7.06
72701
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9.06
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10.06
92266
11.06
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12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
4.0617.06
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Источник: РИА Новости

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Бразилии приближается к миллиону — оно составляет 955 тысяч 377 человек, скончалось 46 тысяч 510 пациентов.

«Есть несколько объяснений, почему в Бразилии так много случаев COVID-19. Во-первых, это огромная страна. Во-вторых, это хаб, самая важная страна в Южной Америке, поэтому самый объяснимый первый сценарий вспышки — много завезенных случаев из США и Европы», — сказал ученый РИА Новости.

Мы получили большой рост числа заболеваний. У нас был первый объяснимый рост эпидемии, потому что это были завезенные случаи заболевания, а теперь число случаев заболевания увеличилось.
Элдер Накая
профессор Университета Сан-Паулу
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Накая отметил, что есть и политический аспект — президент Бразилии не верит в серьезность этого заболевания. Жаир Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В марте он заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь «небольшим гриппом».

По мнению ученого, карантин — это пока что лучший способ противостоять вспышке болезни. «Локальная передача вируса в Бразилии продолжается с марта, и сейчас он проникает в небольшие города. Как и в других странах, вспышки начались в больших городах, а затем вирус начинает движение. Бразилия сейчас является эпицентром вспышки болезни в Южной Америке», — отметил Накая.

Он отметил, что пока трудно спрогнозировать, когда будет пик заболевания, на этот счет есть различные оценки. Если он придется на июль, то ситуация будет особенно сложной, поскольку в регионе этот месяц зимний, как правило, появляются сезонные заболевания, например, грипп.

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