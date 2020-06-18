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04:22 (мск), источник: РИА Новости

Названы главные симптомы коронавируса у детей

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Главными симптомами коронавируса у детей являются лихорадка, диарея и рвота, сообщает издание PLoS Medicine со ссылкой на исследование, проведенное в четырех больницах в Западном Китае.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:34 MSK, 18.06
Инфицировано553 301+7 843
4.06
8831
5.06
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Скончалось7 478+194
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Выздоровело304 342+10 036
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Инфицировано8 329 221+173 955
4.06
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Скончалось448 474+6 969
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Выздоровело4 056 872+111 109
4.06
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Источник: РИА Новости

Как утверждается, проблемы с легкими у детей появляются позже.

У 76 процентов из заболевших детей, за которыми проводилось наблюдение, проявлялась лихорадка, среди взрослых — 44 процента. Еще 62 процента детей имели сильный кашель, по 12 процентов — диарею и рвоту.

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Ранее немецкие ученые выяснили, что дети заражаются коронавирусом реже своих родителей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.

В России число выявленных случаев превысило 553 тысячи. Более 304 тысяч пациентов выздоровели. Умерли 7,4 тысячи человек.

В регионах постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии. Однако в некоторых субъектах действует масочный режим.

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