Названы главные симптомы коронавируса у детей

Как утверждается, проблемы с легкими у детей появляются позже.
У 76 процентов из заболевших детей, за которыми проводилось наблюдение, проявлялась лихорадка, среди взрослых — 44 процента. Еще 62 процента детей имели сильный кашель, по 12 процентов — диарею и рвоту.
Ранее немецкие ученые выяснили, что дети заражаются коронавирусом реже своих родителей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
В России число выявленных случаев превысило 553 тысячи. Более 304 тысяч пациентов выздоровели. Умерли 7,4 тысячи человек.
В регионах постепенно снимают ограничения, введенные