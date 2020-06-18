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09:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Гидрометцентр предупредил о холодных аномалиях в России

Дневная температура в центре европейской России снизится на 10 °C от показателей середины текущей недели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 94% 762 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Понижение температуры будет сильным. По сравнению с нынешней температурой будет понижение до 18−20 градусов, ночные температуры понизятся до 10 градусов», — сказал он.

По словам Вильфанда, очень холодно будет в Томской, Омской, Тюменской области, на Урале — в Челябинской, Екатеринбургской областях.

«Там температура будет ниже нормы на 6 градусов. Там еле-еле будет приближаться к 20-градусной отметки, а ночные температуры 8−9 градусов», — сказал Роман Вильфанд.

Ранее он предупредил о жаркой погоде на Европейской территории России. По его словам, это будет вторая «волна тепла» с начала лета. Гидрометцентр объявлял в Москве штормовое предупреждение из-за жары. Температура воздуха превышала +30 °С.

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