09:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Гидрометцентр предупредил о холодных аномалиях в России
Дневная температура в центре европейской России снизится на 10 °C от показателей середины текущей недели.
Холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Понижение температуры будет сильным. По сравнению с нынешней температурой будет понижение до 18−20 градусов, ночные температуры понизятся до 10 градусов», — сказал он.
«Там температура будет ниже нормы на 6 градусов. Там
Ранее он предупредил о жаркой погоде на Европейской территории России. По его словам, это будет вторая «волна тепла» с начала лета. Гидрометцентр объявлял в Москве штормовое предупреждение