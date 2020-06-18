Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 18 июняПоследняя битва Наполеона, первая масштабная авиакатастрофа и другие памятные даты и события, которые произошли 18 июня в разные годы
Фоторепортажи
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
21Открытие летних веранд в Москве
09:01 (мск), источник: Известия

Ученые предупредили об исчезновении антител к COVID-19 после выздоровления

Китайские и американские ученые выразили опасение, что у людей никогда не выработаются антитела к COVID-19, так как иногда они исчезают сразу после выздоровления пациента. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает газета South China Morning Post.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:33 MSK, 18.06
Инфицировано553 301+7 843
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
4.0617.06
Скончалось7 478+194
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
4.0617.06
Выздоровело304 342+10 036
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
4.0617.06
Инфицировано8 349 972+176 032
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
4.0617.06
Скончалось448 962+5 277
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
4.0617.06
Выздоровело4 073 974+118 805
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
4.0617.06
Идёт загрузка
Источник: Известия

К такому выводу их подвели исследования по появлению иммунитета у медиков города Ухань, которые контактировали с пациентами непосредственно на ранней стадии появления инфекции.

Выяснилось, что только 4% из 23 000 человек имели антитела, при этом заразится могло порядка 25% медицинских работников.

«У людей вряд ли могут выработаться антитела против этого вируса на долгое время», — отметили исследователи.

Кроме того, выяснилось, что более чем у 10% пациентов могли исчезнуть антитела из организма в течение месяца после выздоровления.

Ранее в начале июня заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал, что общее количество антител достигает пика на второй-третий месяц и сохраняется в организме до года и более.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Скоро с помощью: Минтруд усилит поддержку людей с синдромом бабочки
Со всем пылом: почему в российских городах горит деревянная застройка
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в Конституцию
Синоптики предупредили о похолодании в России
Указ Путина о голосовании 1 июля оспорили в Верховном суде
Названы самые коррупционные российские регионы
Болтон: Трамп спросил, входит ли Финляндия в состав России
Внука экс-губернатора Ишаева госпитализировали после ДТП
На латексных перчатках заработали миллиарды долларов
Здоровье
Коронавирус научились диагностировать без тестов Специальный инструмент создали американские ученые.
Hi-Tech
Из космоса получен уникальный снимок (фото) Редкое явление
Горячие темы на Авто
" я уже ничему не удивляюсь" 272
Прогулка. родина 249
Лето. Дача. 149
Лето, рынок. 115
Кино
Никита Ефремов впервые публично высказался о ДТП с отцом Сын Михаила Ефремова выразил соболезнования семье погибшего в аварии, произошедшей в центре Москвы
Новости партнеров
Состояние Булановой ухудшилось
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Дети
«Сильные» имена для девочек Читайте о сильных именах для девочек и их значении — в нашей галерее
Леди
Серьги-конго, анклет: 7 самых модных аксессуаров лета 2020 Разбираем актуальные тенденции в аксессуарах на лето 2020.
Новости партнеров
Вот зачем надо обновить Конституцию: прибалты уже переписывают историю
Мы рождены в СССР. Эта поправка в Конституцию России не даст забыть о Союзе
Украина посягнула на святое – ответом станет Конституция правды
Немецкий политолог признал: Конституция России 1993 года просто устарела
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь