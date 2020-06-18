Ученые предупредили об исчезновении антител к COVID-19 после выздоровления

К такому выводу их подвели исследования по появлению иммунитета у медиков города Ухань, которые контактировали с пациентами непосредственно на ранней стадии появления инфекции.
Выяснилось, что только 4% из 23 000 человек имели антитела, при этом заразится могло порядка 25% медицинских работников.
«У людей вряд ли могут выработаться антитела против этого вируса на долгое время», — отметили исследователи.
Кроме того, выяснилось, что более чем у 10% пациентов могли исчезнуть антитела из организма в течение месяца после выздоровления.
Ранее в начале июня заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал, что общее количество антител достигает пика на второй-третий месяц и сохраняется в организме до года и более.