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13:52 (мск), источник: Аргументы и факты

«Глухой обрел слух». Место гибели Джорджа Флойда объявили чудотворным

​Истерия вокруг имени чернокожего американца Джорджа Флойда не стихает. Неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина после смерти возводится в ранг чудотворца.

Источник: AP 2020

От раскаяния до поклонения

Напомним, 46-летний Джордж Флойд погиб во время задержания полицией по подозрению в попытке расплатиться в магазине фальшивыми деньгами. Причиной гибели Флойда считается то, что полицейский Дерек Шовин прижал коленом шею задержанного и удерживал его в таком положении около 9 минут.

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Случившееся привело к началу кампании Black Lives Matter, сопровождавшейся не только мирными протестами, но и столкновениями с полицией, поджогами машин, грабежами магазинов, сносом памятников.

Погибшего Джорджа Флойда с почестями похоронили в позолоченном гробу. На церемонии прощания политики считали своим долгом опуститься на колени перед гробом Флойда, дабы продемонстрировать свое раскаяние и солидарность с протестующими.

При этом Флойд при жизни пять раз привлекался к уголовной ответственности за кражу, хранение наркотиков и вооруженный грабеж. В 2007 году он в составе банды из пяти человек вломился в частный дом и угрожал беременной женщине пистолетом. После того как его задержали, Флойд пошёл на сделку о признании вины, дал показания против подельников и был приговорен к пяти годам тюремного заключения.

Почитание Флойда набирает обороты. Уличные художники в разных городах мира рисуют граффити в его честь, университеты и колледжы США один за одним учреждают стипендии имени Джорджа Флойда.

«Недалек тот день, когда его возведут в ранг святого», — иронически замечали скептики. Как оказалось, совершенно напрасно.

«Прошлой ночью произошло мгновенное исцеление»

Как сообщает The Christian Post, в Миннеаполисе, на месте, где погиб Флойд, стали исцеляться люди. Несколько христианских групп стали проводить службы на месте гибели Флойда, дабы таким образом «дарить мир и любовь». В импровизированной купели, установленной на месте гибели афроамериканца, проводят обряды крещения.

«Я просто верю, что церковь может вмешаться и увидеть движение Бога, которое может принести исцеление сердцам, которое может принести справедливость с небес», — заявил христианский активист Джошуа Линдквист.

Дальше других пошел пастор Чарльз Карук, объявивший Флойда «новым Иисусом» и заметивший, что место его гибели способно не только примирять людей, но и лечить недуги:

Люди продолжают спасаться, креститься, исцеляться и освобождаться. Прошлой ночью произошло мгновенное исцеление от 20-летней проблемы со спиной, 18-месячная травма мгновенно зажила.

Линдквист также рассказывает о чудесах, происходящих в данном месте: «Я не знаю, верите ли вы в чудеса, но я верю, и тут глухой обрел слух. Бог сотворил чудо. Бог использует эту трагическую ситуацию для своей славы. Флойд многих приведет к Господу».

Ряд других христианских групп, также проводящих службы на месте гибели Флойда, предлагают все-таки ограничиваться вопросами спасения души и примирения, а не переходить к хождению обездвиженных, прозрению слепых, беременностям у бесплодных и т. д.

Однако, судя по всему, поток желающих прикоснуться к новой святыне только нарастает.

Дойдет ли дело до канонизации?

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что молится за Флойда и «всех, кто утратил жизни из-за расизма». Также он сказал, что с тревогой следит за беспорядками в США: «В то же время мы должны признать, что насилие последних дней саморазрушительно и самоистязательно. Насилием ничего не заработаешь, но многое потеряешь».

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Ватикану не позавидуешь. Судя по царящим настроениям, очень скоро представителям католической церкви придется как-то реагировать на обращения с призывом канонизировать Флойда. И что делать в такой ситуации, не очень понятно. Сегодня выражение несогласия с генеральной линией Black Lives Matter чревато серьезными последствиями.

Что касается Соединенных Штатов, где покойного уголовника-рецидивиста возвели в ранг главного героя нации, то, видимо, его скульптуры скоро займут постаменты, освободившиеся после сноса памятников деятелям Конфедерации, Христофора Колумба, а также других фигур прошлого, объявленных участниками протестов расистами.

Андрей Сидорчик

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