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10:42 (мск), источник: РИА Новости

В Минтруде объяснили, когда могут сократить размер больничного

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Минтруде объяснили, когда размер пособия по временной нетрудоспособности может быть снижен, пишет «Российская газета».

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14.06
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4.06
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5.06
126678
6.06
83041
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Скончалось449 047+5 362
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Выздоровело4 076 245+121 076
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10.06
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11.06
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14.06
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Источник: РИА Новости

Отмечается, что, как правило, больничный рассчитывают исходя из средней зарплаты и страхового стажа сотрудника, но в некоторых случаях за основу берут минимальный размер оплаты труда.

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При этом размер выплаты могут снизить за нарушение предписанного врачом режима без уважительных причин, неявки в назначенный срок на осмотр или на медико-социальную экспертизу, а также если травму или заболевание работник получил вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Однако, как отмечают в Минтруде, такие случаи единичны.

Кроме того, отметили в ведомстве, больничные не ниже МРОТ выплачивают тем, у кого небольшой стаж работы. К этому относятся и листки нетрудоспособности, выдаваемые в период карантина, связанного с коронавирусной инфекцией.

В Минтруде напомнили, что пособие исчисляется из среднего заработка за два предыдущих календарных года. При этом существует максимальный размер больничного — почти 70 тысяч рублей за месяц.

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