10:42 (мск), источник: РИА Новости
В Минтруде объяснили, когда могут сократить размер больничного
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Минтруде объяснили, когда размер пособия по временной нетрудоспособности может быть снижен, пишет «Российская газета».
Отмечается, что, как правило, больничный рассчитывают исходя из средней зарплаты и страхового стажа сотрудника, но в некоторых случаях за основу берут минимальный размер оплаты труда.
При этом размер выплаты могут снизить за нарушение предписанного врачом режима без уважительных причин, неявки в назначенный срок на осмотр или на
Кроме того, отметили в ведомстве, больничные не ниже МРОТ выплачивают тем, у кого небольшой стаж работы. К этому относятся и листки нетрудоспособности, выдаваемые в период карантина, связанного с коронавирусной инфекцией.
В Минтруде напомнили, что пособие исчисляется из среднего заработка за два предыдущих календарных года. При этом существует максимальный размер больничного — почти 70 тысяч рублей за месяц.