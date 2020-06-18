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10:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявлен коронавирус. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

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Источник: BBC News Русская служба

В пресс-службе отметили, что «поводов для беспокойства нет». Назарбаев находится в самоизоляции и работает дистанционно.

В Казахстане зарегистрировано 22 708 слуаев заражений коронавирусом. В эту статистику включены как симптомные, так и бессимптомные носители. По данным университета Джонса Хопкинса, в Казахстане 15 877 случаев заболевания. В стране на сегодняшний день зарегистрировано 100 летальных исходов заболевания.

Назарбаев был на посту президента Казахстана почти 30 лет. В мае 2019 года он ушел в отставку, оставшись «лидером нации» и членом Конституционного совета. Он возглавил Совет безопасности Казахстана и правящую партию «Нур Отан».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 18.06
 У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
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