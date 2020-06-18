10:29 (мск), источник: BBC News Русская служба
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявлен коронавирус. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на его
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В Казахстане зарегистрировано 22 708 слуаев заражений коронавирусом. В эту статистику включены как симптомные, так и бессимптомные носители. По данным университета Джонса Хопкинса, в Казахстане 15 877 случаев заболевания. В стране на сегодняшний день зарегистрировано 100 летальных исходов заболевания.
Назарбаев был на посту президента Казахстана почти 30 лет. В мае 2019 года он ушел в отставку, оставшись «лидером нации» и членом Конституционного совета. Он возглавил Совет безопасности Казахстана и правящую партию «Нур Отан».