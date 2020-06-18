Назван самый востребованный летний курорт в России

По его словам, количество бронирований перелетов в Крым с 1 июля, когда ожидается полноценное открытие туристического сезона в стране, превышает показатели даже по направлению в не менее востребованный у россиян Сочи.
«Если брать всю страну, то мы на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга. Ну тут понятно, это не только туристические, но и деловые центры, поэтому после коронавируса многие поехали по делам», — заключил Черняк.
Собеседник агентства добавил, что полуостров также занимает лидирующую позицию среди отечественных курортов по запросам в сетевых поисковиках. Кроме того, о росте популярности Крыма может свидетельствовать расширение маршрутной сети и увеличение количества авиаперевозчиков в местном аэропорту.
17 июня глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о новых правилах отдыха в республике летом 2020 года. Так, с 1 июля на территорию разрешат въезд гражданам других регионов России, при этом на мосту через Керченский пролив будет действовать температурный контроль.
Крымские объекты размещения с 15 июня начали прием местных туристов после ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Так, для крымчан открылись санатории, отели, гостиницы и пансионаты, а через две недели, с 1 июля, комплексы начнут принимать отдыхающих из всех российских регионов.
Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 575 случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписан 381 выздоровевший пациент, 18 носителей инфекции скончались.