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10:39 (мск), источник: Ведомости

В России выявлено менее 8000 случаев COVID-19 за день

Общее число заразившихся превысило 561 000 человек.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 18.06
Инфицировано561 091+7 790
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
4.0617.06
Скончалось7 660+182
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
4.0617.06
Выздоровело313 963+9 621
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
4.0617.06
Инфицировано8 351 428+177 488
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
4.0617.06
Скончалось449 047+5 362
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
4.0617.06
Выздоровело4 076 245+121 076
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
4.0617.06
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Источник: РИА "Новости"

Коронавирус в России к 18 июня был обнаружен у 561 091 человека, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки было выявлено 7 790 новых случаев, 182 человека умерли.

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За последние сутки от коронавируса вылечились 9 621 человек, показатель третьи сутки подряд не опускается ниже 9 000. Число активных случаев, т. е. людей, продолжающих лечение, снизилось на 2 013 человек и достигло 239 468.

Число заразившихся коронавирусом в Москве выросло за минувшие сутки на 1040 человек. Общее число случаев в городе достигло 210 785, 76 871 из них — активные. С начала пандемии в городе скончались 3 483 больных с коронавирусом, 49 из них — за последние сутки. За день в городе выздоровели 2 046 пациентов. На Москву приходится 37% от общего числа случаев в России и 32% от числа продолжающих лечение.

Коронавирус обнаружен более чем у 8,3 млн человек в 188 странах мира, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Более 3 млн случаев приходится на США и Бразилию в совокупности. Всего от коронавирусной инфекции умерло более 449 000 человек, вылечились более 4 млн.

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10:48 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:00 MSK, 18.06
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