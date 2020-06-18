В России выявлено менее 8000 случаев COVID-19 за день

Коронавирус в России к 18 июня был обнаружен у 561 091 человека, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки было выявлено 7 790 новых случаев, 182 человека умерли.
За последние сутки от коронавируса вылечились 9 621 человек, показатель третьи сутки подряд не опускается ниже 9 000. Число активных случаев, т. е. людей, продолжающих лечение, снизилось на 2 013 человек и достигло 239 468.
Число заразившихся коронавирусом в Москве выросло за минувшие сутки на 1040 человек. Общее число случаев в городе достигло 210 785, 76 871 из них — активные. С начала пандемии в городе скончались 3 483 больных с коронавирусом, 49 из них — за последние сутки. За день в городе выздоровели 2 046 пациентов. На Москву приходится 37% от общего числа случаев в России и 32% от числа продолжающих лечение.
Коронавирус обнаружен более чем у 8,3 млн человек в 188 странах мира, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Более 3 млн случаев приходится на США и Бразилию в совокупности. Всего от коронавирусной инфекции умерло более 449 000 человек, вылечились более 4 млн.