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11:31 (мск), источник: Интерфакс

Рособрнадзор пообещал выставить оценки за ЕГЭ до 15 августа

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU Сдавать тесты на COVID не надо ни выпускникам, ни организаторам, заявили в ведомстве.

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Источник: РИА "Новости"

Выпускники школ этого года должны будут узнать свои результаты ЕГЭ до 15 августа, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Те даты, которые все видят в расписании с учетом резервных дней в августе, рассчитаны именно из соображения, что мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа. Все высшие учебные заведения эти результаты увидят и спокойно смогут в течение 10 дней как минимум провести отбор, а дальше выпустить приказы о зачислении», — сказал Музаев в четверг, отвечая в прямом эфире на вопросы выпускников, их родителей и учителей.

Он подчеркнул, что в ведомстве нет опасений, что результаты не удастся выдать в срок. Более того, по его словам, в Рособрнадзоре постараются, чтобы результаты ЕГЭ появились «в более сжатые (сроки), на 1−2 дня в зависимости от предмета».

Кроме того, Музаев напомнил, что на ЕГЭ не обязательно надевать маски и перчатки. Он также пояснил, что тест на коронавирус ни выпускникам, ни организаторам экзаменов сдавать не нужно.
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«В методических рекомендациях Роспотребнадзора и Рособрнадзора такого требования (сдавать тест на COVID — ИФ) нет. То есть массово сдавать анализы, приносить с собой справки — этой необходимости нет, этого требования не предъявляется. Спокойно готовьтесь к экзамену», — сказал Музаев.

То же самое касается организаторов. По его словам, большого эффекта от этой меры не будет. «Это практически бесполезная мера. Если нет признаков (ОРВИ — ИФ) за несколько дней до экзаменов, бежать сдавать тесты нет необходимости», — сказал Музаев.

Расписание ЕГЭ окончательно было утверждено накануне, 17 июня. Экзамены пройдут в июле, сдавать их будут только те выпускники школ, которые планируют поступать в вузы.

21 мая президент Владимир Путин объявил, что ЕГЭ в России стартует с 29 июня. Глава государства сказал, что «устойчивое снижение угрозы коронавируса» дает возможность провести единый государственный экзамен по всей стране.

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