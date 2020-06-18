Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Опасность космического мусора: проблема будущего Мусор, производимый людьми, стал проблемой не только на Земле, но и в космосе
Фоторепортажи
8Умер Михаил Кокшенов
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
12:47 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые нашли гены, связанные с риском смерти от коронавируса

Риски смерти при коронавирусе связаны с генами, отвечающими за группу крови и иммунные реакции, выяснила международная группа ученых. Исследователи нашли отличия на генетических локусах здоровых людей и тех, кто столкнулся с тяжелыми симптомами болезни. Вероятно, эти отличия влияют на способность вируса проникать в клетки и риск организма столкнуться с «цитокиновым штормом», который может привести к смерти.

Коронавирус COVID-19
13:35 (мск)Мишустин констатировал устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 по всей России
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:39 MSK, 18.06
Инфицировано561 091+7 790
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
5.0618.06
Скончалось7 660+182
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
5.0618.06
Выздоровело313 963+9 621
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
5.0618.06
Инфицировано8 362 238+188 298
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
5.0618.06
Скончалось449 273+5 588
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
5.0618.06
Выздоровело4 089 168+133 999
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
5.0618.06
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Международная команда исследователей под руководством профессора Андре Франке из Кильского университета имени Кристиана Альбрехта выяснила, почему некоторые люди страдают от тяжелых симптомов коронавируса вплоть до смертельного исхода. Это может быть связано с группами крови и особенностями иммунных реакций. Ученые выделили генетические локусы, связанные с рисками заболевания. Исследование было опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

Новость
Названа наименее предрасположенная к коронавирусу группа крови

Авторы работы изучили почти 2000 тяжелых случаев коронавирусной инфекции в Испании и Италии и сравнили геномы пациентов с геномами 2300 здоровых людей. Они искали вариации генома, которые были бы у больных, но отсутствовали у здоровых.

Внимание ученых привлекли генетические локусы 3p21.31 и 9q34.2. В первом располагаются гены, связанные с противовоспалительными белками, во втором — с группами крови. Также исследователи выделили генетические вариации, связанные с дыхательной недостаточностью.

«Мы обнаружили новый локус 3p21.31, который связан с восприимчивостью к коронавирусу, и подтвердили потенциальную связь групп крови и риска заражения», — пишут авторы работы.

Выявленные генетические особенности могут быть связаны с иммунным ответом человека, полагают ученые. Вирусные заболевания вызывают в организме так называемый «цитокиновый шторм» (гиперцитокинемию). Цитокины — небольшие молекулы, которые производятся разными типами клеток, но в основном — лимфоцитами. Они играют важную роль в работе иммунной системы. Но при гиперцитокинемии цитокины неконтролируемо активируют иммунные клетки в очагах воспаления, что приводит к высвобождению все новых порций цитокинов. Такой замкнутый круг приводит к разрушению тканей в очаге воспаления, затем реакция распространяется на соседние ткани и может охватить весь организм целиком.

Цитокиновый шторм стал причиной гибели многих пациентов с COVID-19.

Кроме того, люди со второй группой крови заражались коронавирусом на 45% чаще, чем обладатели других групп, а люди с первой — на 65% реже.

Новость
У коронавируса выделили шесть отдельных линий

«Наши генетические данные подтверждают, что первая группа крови связана с наиболее низким риском заразиться COVID-19, а вторая группа крови — с наиболее высоким», — пишут исследователи.

Исследователи пока не могут сказать, связаны ли различия в группах крови с устойчивостью организма к вирусу напрямую. Возможно, генетические особенности, которые влияют на риски, влияют и на группу уровни тоже.

Гены, связанные с группами крови, также определяют количество сахара на поверхности клеток, отмечает гематолог Рой Сильверштейн. Эти сахара могут повлиять на возможность вируса проникать в клетки. Кроме того, группа крови связана с рисками тромбообразования, что проливает свет на рост свертываемости крови во всем организме у тяжелобольных коронавирусной инфекцией.

Однако, считает Сильверштейн, в целом эти данные мало влияют на общую картину рисков:

Абсолютная разница в рисках очень мала. Изменения могут быть статистически значимыми, но фактически они невелики. Нельзя сказать кому-нибудь с первой группой крови, что он рискует заразиться меньше.

Тем не менее результаты важны для разработки лекарств и вакцин против коронавируса, отмечают ученые.

Новость
У коронавируса нашли три подтипа. Они повысили его заразность

Ранее швейцарские исследователи также выяснили, что осложнения при коронавирусе могут быть связаны с работой местного иммунитета. У пациентов, переносящих инфекцию наиболее легко, в больших количествах синтезируются иммуноглобулины типа А (IgA), способные нейтрализовывать многие вирусы. В отличие от IgM и IgE, которые присутствуют в основном в крови, IgA преобладают в слюне, слезной жидкости и других секретах организма. Кроме того, IgА, в отличие от IgM и IgE, редко запускают воспалительные реакции. Таким образом, они могут избавиться от вируса еще в точках его проникновения в организм и зараженный даже не почувствует, что столкнулся с инфекцией.

«Эти данные указывают, что именно эффективный ответ местного иммунитета (по меньшей мере, его гуморальной — то есть антительной — составляющей) непосредственно в точке, где вирус попытался проникнуть в организм, может хотя бы отчасти определять, по какому сценарию будет развиваться болезнь», — отметила на своей странице в Facebook молекулярный биолог Ирина Якутенко.

Почему у некоторых людей местный иммунитет срабатывает, а у других нет, пока неясно. Возможно, активность и спектр подходящих IgA в слизистых выше у молодых и особенно у детей, так как они регулярно сталкиваются с множеством респираторных вирусов, в том числе с другими коронавирусами, считает Якутенко.

 «Хочу в тюрьму»: почему Ефремов просился в СИЗО
«Нечастая ситуация»: в Россию идет холод
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Назван самый востребованный летний курорт в России
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
В польском замке нашли тайник с серебром нацистов
Болтон: Трамп спросил, входит ли Финляндия в состав России
ОП выявила более 1,5 тысяч фейков, связанных с поправками
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Hi-Tech
Фантастика: опубликованы редкие кадры F-117 С чего началась история полноценных летающих «невидимок»
Горячие темы на Авто
" я уже ничему не удивляюсь" 275
Прогулка. родина 249
Лето. Дача. 151
Лето, рынок. 115
Кино
Эвелина Бледанс пострадала во время съемок постельной сцены Актриса сообщила, что повредила ногу на площадке сериала «Фитнес»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
8 «сильных» имен для девочек Читайте о сильных именах для девочек и их значении — в нашей галерее
Леди
Молодая жена Петросяна в тренче за 15 тысяч покорила сеть (фото) Что надела Брухунова на этот раз?
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь