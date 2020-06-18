Мишустин констатировал устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 по всей России

«Наблюдается устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — сказал он на совещании правительства в четверг.
Так, отметил премьер, за последние два дня число выявленных новых случаев не превышает 8 тыс. человек, а темпы суточного прироста заболевших составляют в среднем 1,4%. «Все это дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений», — сказал Мишустин.
По его словам, к настоящему моменту 53 региона страны перешли к первому этапу снятия ограничений, а еще восемь — ко второму. «Важно отметить, что этот процесс идет постепенно. Мы видим, что ослабления не дают роста числа новых случаев», — добавил Мишустин.