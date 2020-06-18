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13:35 (мск), источник: Интерфакс

Мишустин констатировал устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 по всей России

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается по всей России, это дает основания для ослабления ограничений в регионах, считает премьер РФ Михаил Мишустин.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 18.06
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Источник: РИА "Новости"
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«Наблюдается устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией», — сказал он на совещании правительства в четверг.

Так, отметил премьер, за последние два дня число выявленных новых случаев не превышает 8 тыс. человек, а темпы суточного прироста заболевших составляют в среднем 1,4%. «Все это дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений», — сказал Мишустин.

По его словам, к настоящему моменту 53 региона страны перешли к первому этапу снятия ограничений, а еще восемь — ко второму. «Важно отметить, что этот процесс идет постепенно. Мы видим, что ослабления не дают роста числа новых случаев», — добавил Мишустин.

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