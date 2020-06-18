13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Союзмультфильм» показал трех новых персонажей «Ну, погоди!»
По словам мультипликаторов, Барсук, косуля и еж будут близки современным детям.
Киностудия «Союзмультфильм» представила изображения новых персонажей популярного советского мультфильма «Ну, погоди!», который они решили вернуть к жизни, сделав более современным.
Наряду с волком и зайцем в мультфильме появятся три новых героя — «сильный и добрый» барсук Тим, «активная и веселая» косуля Уля и «умный и технологически подкованный» ежик Шу.
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В киностудии также уточнили, что новые серии «Ну, погоди!» выйдут уже в этом году. В сезоне будет 26 эпизодов длительностью по семь минут. Новый мультфильм рассчитан на детей 6−8 лет.
Также стало известно, что трое новых героев появились по инициативе партнера «Союзмультфильма» — сочинского курорта «Роза Хутор». Барсук, косуля и еж являются типичными обитателями Причерноморья, а потому после выхода мультфильма курорт планирует сделать их своими символами.
Напомним, что о решении дать мультфильму «Ну, погоди!» «вторую жизнь» в «Союзмультфильме» объявили еще осенью 2019 года.
Екатерина Гура