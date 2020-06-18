Попова: риск осенней волны коронавируса сохраняется

«В летнее время мы надеемся, что всеми мерами — еще и сезон нам поможет — мы сократим интенсивность эпидпроцесса, — отметила Попова. — Но рисков, что он, этот эпидпроцесс, вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, пока достаточно».
Руководитель Роспотребнадзора добавила, что власти «пока готовятся» ко второй волне.
При этом, по словам Поповой, даже на пике эпидемии заболеваемость коронавирусом в России была ниже, чем во многих странах Европы.
На пике, на максимальных числах ежесуточной заболеваемости, мы были все равно в два раза ниже в расчете на 100 тысяч населения, чем в значительной части европейских стран. Это важно отметить. Мы не допустили перегрузки системы здравоохранения и спасли людей.
Попова также рассказала, что среди заразившихся коронавирусом в России стало больше детей.
«Мы считаем детей до 17 лет. Если в начале дети составляли 5 процентов в общей структуре заболевших, сегодня это 7,5 процента», — отметила она.
Глава Роспотребнадзора пояснила, что увеличение числа несовершеннолетних пациентов идет за счет подростков старше 15 лет. Это «та категория нашего населения, которая наименее привержена соблюдать
Ранее 18 июня