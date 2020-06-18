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15:14 (мск), источник: Вести.Ru

Попова: риск осенней волны коронавируса сохраняется

Осенью этого года коронавирус может вернуться в Россию в виде второй волны эпидемии. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 18.06
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Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

«В летнее время мы надеемся, что всеми мерами — еще и сезон нам поможет — мы сократим интенсивность эпидпроцесса, — отметила Попова. — Но рисков, что он, этот эпидпроцесс, вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, пока достаточно».

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что власти «пока готовятся» ко второй волне.

При этом, по словам Поповой, даже на пике эпидемии заболеваемость коронавирусом в России была ниже, чем во многих странах Европы.

На пике, на максимальных числах ежесуточной заболеваемости, мы были все равно в два раза ниже в расчете на 100 тысяч населения, чем в значительной части европейских стран. Это важно отметить. Мы не допустили перегрузки системы здравоохранения и спасли людей.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора
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Попова также рассказала, что среди заразившихся коронавирусом в России стало больше детей.

«Мы считаем детей до 17 лет. Если в начале дети составляли 5 процентов в общей структуре заболевших, сегодня это 7,5 процента», — отметила она.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что увеличение числа несовершеннолетних пациентов идет за счет подростков старше 15 лет. Это «та категория нашего населения, которая наименее привержена соблюдать какие-либо правила», уточнила Попова.

Ранее 18 июня премьер-министр Михаил Мишустин отметил тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19 в стране. По его словам, она прослеживается в разных регионах, следовательно, есть основания для того, чтобы приступить к отмене карантинных мер и снятию ограничений.

Вторая волна коронавируса
Путин предупредил о второй волне коронавируса осенью
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24 мая© Ньюстюб
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