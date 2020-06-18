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14:47 (мск), источник: Газета.Ру

Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса

Заслуженная артистка России Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко (Тарзан) потеряли бизнес. Певица рассказала, что после карантина не откроются принадлежащие им салоны красоты и фитнес-клуб.

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Источник: РИА "Новости"

«Наш бизнес умер, как это ни печально. Но несмотря на это, не могу сказать, что коронавирус внес в мою жизнь что-то глобально плохое. Из моего близкого окружения никто не умер, никто не заболел, и это уже хорошо!» — отметила артистка в беседе с изданием «7 Дней».

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Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.

«90-е годы, когда были пустые полки магазинов, карточная система, бандитские разборки и комендантский час в Москве был… Мне кажется, сейчас легче, потому что продукты в магазинах есть, поддержка от государства какая-никакая, но оказывается», — продолжила она.

Вспоминая свои гастроли в постперестроечный период, Королева призналась, что из «нефтяных» городов — Нового Уренгоя, Сургута, где было хорошее снабжение, — артисты тащили в багаже сыры, сгущенку, колбасы, тушенку.

«В Москве ничего не было. Мы прошли все это, поэтому сейчас мне не так страшно и я не впадаю в паническое состояние», — сказала она.

По словам Королевой, несмотря на то, что их бизнес пострадал, они с супругом умеют довольствоваться малым и рассчитывать свои средства:

Мы с Сережей за столько лет жизни на сцене что-то заработали, что-то скопили, что-то приобрели, и нам этого достаточно. Мы уже вышли на какой-то другой уровень понимания жизни, когда брендовая сумка или куртка просто не интересует. Поверьте, понтами мы уже наелись.

Артистка также отметила, что ситуация с коронавирусом упростила многое в ее жизни. «Мои шкафы полны вещей, которые в таком количестве оказались не нужны. За два с половиной месяца я надевала пару курток и джинсов, три майки и кроссовки», — сказала она.

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Королева осознала, что для жизни этого более чем достаточно. Она убеждена, что вещизм, на котором многие просто помешались, должен уйти.

«Конечно, у нас, советских людей, есть определенные комплексы по поводу вещей, одежды — мы же в свое время ничего не могли купить, выросли в условиях дефицита. Поэтому, если есть возможность, мы хотим, чтобы всего было в три раза больше, чем нужно. А такие ситуации, как сейчас, показывают, что человеку для жизни надо немного», — сказала певица.

Артистка убеждена, что в целом ситуация с коронавирусом имеет массу «плюсов» — у нее наконец появилась возможность замедлиться «в этой сумасшедшей гонке».

«Куда мы все бежали, как белки в колесе, зачем? Мы не могли никак остановиться, боялись, что, если это сделаем, окажемся на обочине. — сказала певица. — И все бежали эту бесконечную эстафету, этот марафон. А сейчас, когда вынужденно остановились, выяснилось, что существует и другая жизнь, в которой есть много новых интересных занятий, в том числе и творческих».

Королева рассказала, что с помощью специального приложения с масками записала для детей сказки «Колобок», «Репку» и «Теремок», которые можно посмотреть на ее YouTube-канале.

«Первым сделала “Теремок”, потому что он олицетворял нынешнюю ситуацию: мы ведь все в теремочке оказались. Дети в восторге, ждут новых историй в моем исполнении. А у меня уже руки не доходят, потому что это достаточно трудоемкая работа — я и играю всех персонажей, и снимаю, и монтирую», — сказала она.

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