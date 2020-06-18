14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Раскрыт секрет гигантского яйца из Антарктиды
Это второе по величине яйцо из всех известных.
Большой «шар», обнаруженный в Антарктиде чилийскими исследователями в 2011 году, оказался яйцом с мягкой скорлупой, отложенным доисторической морской рептилией около 66 млн лет назад.
К такому выводу пришла группа исследователей из Техасского университета в Остине. Их ииследование опубликовано в Nature. Долгое время находка хранилась неизученной в коллекции Национального музея естественной истории в Чили.
Яйцо длиной почти 30 см — самое крупное из всех яиц с мягкой скорлупой и второе по величине из всех известных.
Палеонтологи полагают, что яйцо было отложено вымершей морской рептилией, такой как мозазавр, поскольку горная порода, в которой было обнаружено яйцо, также содержит окаменелости маленьких мозазавров и плезиозавров, наряду со взрослыми образцами. Детеныш, который находился в яйце, успел вылупиться, говорят ученые.
Анна Лысенко