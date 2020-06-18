14:26 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль подтвердил, что приглашенные на парад Победы ветераны проходят карантин
Ветераны, которые получили приглашение на парад Победы в Москве, находятся на карантине, подтвердил
«Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут (на параде.—"Ъ»), они находятся на карантине. Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях, — сказал Песков журналистам. По его словам, в первую очередь это забота о здоровье ветеранов, «поскольку они будут там вместе, они будут общаться друг с другом».
«Очень важно, чтобы были приняты все меры предосторожности», — отметил
Напомним, парад Победы в связи с коронавирусом состоится 24 июня — в день исторического парада в 1945 году. До пандемии приглашения были направлены главам многих государств. В Кремле сообщили, что сейчас приглашения пока рассылаются только главам государств СНГ, а с остальными гостями вопрос будет решаться «уже по ситуации».