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14:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль подтвердил, что приглашенные на парад Победы ветераны проходят карантин

Ветераны, которые получили приглашение на парад Победы в Москве, находятся на карантине, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что на карантин поместят около 80 ветеранов, чтобы усилить меры безопасности президента.

Источник: РИА "Новости"
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«Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут (на параде.—"Ъ»), они находятся на карантине. Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях, — сказал Песков журналистам. По его словам, в первую очередь это забота о здоровье ветеранов, «поскольку они будут там вместе, они будут общаться друг с другом».

«Очень важно, чтобы были приняты все меры предосторожности», — отметил пресс-секретарь. Дмитрий Песков добавил, что это также хорошая возможность для ветеранов при необходимости получить дополнительное медицинское обслуживание.

Напомним, парад Победы в связи с коронавирусом состоится 24 июня — в день исторического парада в 1945 году. До пандемии приглашения были направлены главам многих государств. В Кремле сообщили, что сейчас приглашения пока рассылаются только главам государств СНГ, а с остальными гостями вопрос будет решаться «уже по ситуации».

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