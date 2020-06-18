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15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обнаружен новый ископаемый вид рогатого «сурка»

Удивительные доисторические существа из Северной Америки.

Американские ученые обнаружили новый вид доисторического млекопитающего, носившего рога, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Systematic Palaeontology.

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Грызуны Ceratogaulus жили в олигоцене и плейстоцене в районе Великих равнин США и в Мексике. До сих пор в этом роду насчитывалось 5 видов рогатых «сурков». Останки шестого, нового, вида были найдены в округе Сиу в Небраске и описаны палеонтологами из Университета штата Огайо и Университета Ист-Теннесси.

Ceratogaulus вырастали до 30 см в длину, жили в норах, были почти слепыми и имели пару больших рогов на носу. Наряду с вымершими рогатыми броненосцами из рода Peltephilus это единственные роющие млекопитающие с рогами. Прокладывать тоннели им помогали мощные когти на передних лапах.

Роль рогов у этих животных ставила палеонтологов в тупик. В новом исследовании, изучив эволюцию рода, ученые пришли к выводу, что отростки на голове были нужны не столько для рытья нор, сколько для защиты от хищников.

Анна Лысенко

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