15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнаружен новый ископаемый вид рогатого «сурка»
Удивительные доисторические существа из Северной Америки.
Американские ученые обнаружили новый вид доисторического млекопитающего, носившего рога, говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Systematic Palaeontology.
Грызуны Ceratogaulus жили в олигоцене и плейстоцене в районе Великих равнин США и в Мексике. До сих пор в этом роду насчитывалось 5 видов рогатых «сурков». Останки шестого, нового, вида были найдены в округе Сиу в Небраске и описаны палеонтологами из Университета штата Огайо и Университета
Ceratogaulus вырастали до 30 см в длину, жили в норах, были почти слепыми и имели пару больших рогов на носу. Наряду с вымершими рогатыми броненосцами из рода Peltephilus это единственные роющие млекопитающие с рогами. Прокладывать тоннели им помогали мощные когти на передних лапах.
Роль рогов у этих животных ставила палеонтологов в тупик. В новом исследовании, изучив эволюцию рода, ученые пришли к выводу, что отростки на голове были нужны не столько для рытья нор, сколько для защиты от хищников.
Анна Лысенко