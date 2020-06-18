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19:04 (мск), источник: BBC News Русская служба

Принц Чарльз потерял обоняние

Наследник британского престола принц Чарльз признался во время недавней встречи с медиками в одной из больниц что после перенесенного коронавируса к нему до сих пор не вернулись обоняние и вкусовые ощущения. Потеря этих двух чувств является одним из симптомов Covid-19.

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Источник: AP 2020

Общаясь с сотрудниками больницы, Чарльз поделился собственным опытом преодоления болезни. Коронавирус у 71-летнего принца был диагностирован в марте, в самом начале распространения эпидемии в Британии. Он жаловался на симптомы средней тяжести, но не был госпитализирован, а самоизолировался в одном из своих поместий.

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В четверг президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Лондон. Среди прочего он обсудит с премьер-министром Борисом Джонсоном британские правила двухнедельного карантина для всех въезжающих в страну. Речь пойдет о возможности создать особые коридоры для граждан стран с низким индексом распространения инфекции, включая Францию.

Пока от карантина освобождены только прибывающие из Ирландии и с британских островов. Британское правительство попало под шквал критики со стороны туристической индустрии за то, что карантин введен как раз в то время, когда Европа начала выходить из локдауна и открывать границы.

Британия остается самой пострадавшей от эпидемии страной в Европе. По данным Университета Джонса Хопкинса, здесь заболели 300,7 тысяч человек (пятое место в мире) и умерли 42,2 тысячи (третье место в мире).

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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