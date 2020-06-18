Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые: генная инженерия открывает новые перспективы Биоинженеры создали генномодифицированных коров
Фоторепортажи
28В Москве отменен режим самоизоляции
50Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супружеская пара построила себе дом в Испании из мусора (фото)

На планировку и строительство у них ушло семь лет.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Художница Лора Дэвис и ее супруг Дэйв Бьюккенен в 2002 году переехали из Великобритании в солнечную Испанию. Там они купили себе традиционный загородный дом, но в 2007 году решили построить собственный коттедж с нуля.

Они приобрели большой участок земли недалеко от города Альмерия в области Андалусия на юге Испании. Решив сэкономить денег на архитекторе и стройматериалах, Дейв и Лора начали искать информацию и инструкции в интернете. Там они наткнулись на статьи о домах под названием Earthship («Земной корабль»). Эти дома строятся по экотехнологии из подручных материалов и фактически из мусора, пишет Daily Mail.

Потратив несколько лет на проектирование коттеджа, супруги самостоятельно занялись строительством. Основой стали автомобильные покрышки, забитые грунтом, потолок-купол сделан из старых досок и пробкового дерева, а стены построены из алюминиевых банок, соединенных между собой смесью грязи и папье-маше из бумажного мусора.

Кое-что для строительства супругам пришлось покупать, однако почти все материалы были найдены ими у друзей, соседей или на местной свалке. В итоге на коттедж площадью 80 квадратных метров Дейв и Лора потратили всего около 30 тысяч долларов. Строительство экодома заняло у них семь лет, хотя и сейчас он все еще не в идеальном состоянии и требует доработок.

Помимо собственного дома в супругов также есть свой огород, небольшой сад, куры и ослик. В будущем они планируют продолжить строительство и увеличить дом.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Песков подтвердил обсуждение введения прогрессивного налога
Володин рассказал о будущем России: после Путина будет Путин
Российский депутат застрял на яхте посреди океана
Кандидата в президенты Белоруссии Бабарико арестовали
Китаянка заработала 423 тысячи долларов на отмене рейсов
Наташа Королева и Тарзан лишились бизнеса из-за коронавируса
Путин рассказал о звонках его внуков в Кремль
Здоровье
Большая летняя распродажа на AliExpress: только лучшие товары Только до 21 июня можно приобрести всё, что вы долго откладывали, по выгодным ценам. Да еще и с дополнительным промокодом от проекта Здоровье Mail.ru.
Hi-Tech
Скандал с новым российским мультфильмом Волку и Зайцу нашли «молодежную» альтернативу. Это нравится далеко не всем
Горячие темы на Авто
" я уже ничему не удивляюсь" 279
Прогулка. родина 249
Лето. Дача. 151
Второй вопрос знатокам -- 127
Кино
Эвелина Бледанс пострадала во время съемок постельной сцены Актриса сообщила, что повредила ногу на площадке сериала «Фитнес»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Юля Липницкая беременна. 558
Герои наших старых фильмов. Абьюзер Гоша, бабник Женя Лукашин, инфантил Новосельцев) 542
А что вы разрешаете своим детям такого, что другие не разрезают, ну или знакомые удивляются? 210
Кому нужнее или что делать, если денег на все сразу не хватает. 209
Леди
Серьги-конго, анклет: 7 самых модных аксессуаров лета 2020 Разбираем актуальные тенденции в аксессуарах на лето 2020.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь