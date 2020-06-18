18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Супружеская пара построила себе дом в Испании из мусора (фото)
На планировку и строительство у них ушло семь лет.
Художница Лора Дэвис и ее супруг Дэйв Бьюккенен в 2002 году переехали из Великобритании в солнечную Испанию. Там они купили себе традиционный загородный дом, но в 2007 году решили построить собственный коттедж с нуля.
Они приобрели большой участок земли недалеко от города Альмерия в области Андалусия на юге Испании. Решив сэкономить денег на архитекторе и стройматериалах, Дейв и Лора начали искать информацию и инструкции в интернете. Там они наткнулись на статьи о домах под названием Earthship («Земной корабль»). Эти дома строятся по экотехнологии из подручных материалов и фактически из мусора, пишет Daily Mail.
Потратив несколько лет на проектирование коттеджа, супруги самостоятельно занялись строительством. Основой стали автомобильные покрышки, забитые грунтом,
Помимо собственного дома в супругов также есть свой огород, небольшой сад, куры и ослик. В будущем они планируют продолжить строительство и увеличить дом.
Екатерина Гура