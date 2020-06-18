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18:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новозеландка построила успешную карьеру модели после серьезной аварии

Инвалидное кресло стало ее пропуском в мир моды.

41-летняя Клэр Фримен в 1995 году в возрасте 17 лет попала в страшную автомобильную аварию, когда ее мать Барбара уснула за рулем и машина упала с обрыва. Виновнице аварии повезло, а вот ее дочери пришлось три года провести в больнице и перенести несколько сложных операций, после которых она иногда впадала в кому.

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Врачи не были уверены в том, что девушка выживет, но она осталась жива, однако на всю жизнь оказалась парализованной.

В течение 15 лет Клэр боролась не только с последствиями аварии, но и с затяжной депрессией, и даже пыталась покончить с собой, когда один из терапевтов сказал ей, что сам не хотел бы жить «в таком положении». Пройдя психологическую реабилитацию, Клэр начала приходить в себя. Она закончила дизайнерские курсы и получила докторскую степень по медицине, пишет Daily Mail.

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Но полностью ее жизнь изменилась несколько лет назад, когда она, вопреки своим комплексам, завела страницу в Instagram. Клэр начала публиковать в соцсетях свои снимки с инвалидным креслом и начала получать ободряющие сообщения от незнакомых людей. Фотографы стали приглашать ее на съемки в качестве модели, а в 2018 году на Клэр обратили внимание сотрудники итальянского модельного агентства Iulia Barton, которые подписали с ней настоящий модельный контракт. С тех пор жизнь Фримен кардинально изменилась. Она уже несколько раз участвовала в показах, в том числе и на миланской Неделе моды.

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Сейчас Клэр не только работает моделью, но также рисует картины и делится опытом с другими людьми с инвалидностью.

Екатерина Гура

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