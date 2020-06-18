Коронавирус COVID-19: главные события 18 июня

Военнослужащий подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ЗВО во время дезинфекции Дворцовой площади в Санкт-Петербурге перед репетицией парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. | Источник: РИА "Новости"
В России выявлено менее 8000 случаев COVID-19 за день
Коронавирус в России к 18 июня был обнаружен у 561 091 человека. За сутки было выявлено 7790 новых случаев, суточный прирост ниже 8000 второй день подряд. За день умерли 182 больных, общее число летальных случаев достигло 7660. За последние сутки от коронавируса вылечились 9621 человек, показатель третьи сутки подряд не опускается ниже 9 000. Число активных случаев, т. е. людей, продолжающих лечение, снизилось на 2013 человек и достигло 239 468.
Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается по всей России, это дает основания для ослабления ограничений в регионах, считает премьер РФ Михаил Мишустин. По его словам, к настоящему моменту 53 региона страны перешли к первому этапу снятия ограничений, а еще восемь — ко второму.
Осенью этого года коронавирус может вернуться в Россию в виде второй волны эпидемии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Минобороны: первым добровольцам ввели вакцину от COVID-19
Первые 18 добровольцев, которым ввели опытную вакцину против коронавируса в госпитале им. Бурденко, не испытывают побочных симптомов и чувствуют себя хорошо. По информации Минобороны, через несколько дней к испытанию вакцины приступит вторая группа добровольцев: сразу после того, как будут получены первые данные о безопасности разработки.
Работники мобильной лаборатории в Джакарте, Индонезия | Источник: AP 2020
Росздравнадзор пояснил данные о смертности медиков от коронавируса
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова привела неофициальные данные о смерти почти 500 медиков от коронавируса, которые опубликованы в интернете, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на Самойлову, что в России из-за коронавируса умерли 489 медицинских работников.
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
В пресс-службе первого президента Казахстана отметили, что «поводов для беспокойства нет». Назарбаев находится в самоизоляции и работает дистанционно.
Россияне в апреле потеряли пятую часть заработка
Средняя зарплата россиян после вычета подоходного налога в апреле 2020 года снизилась до 26,1 тысячи рублей. Это сокращение на 21,9% по сравнению с мартом 2020 года, когда средний заработок составил 33,4 тысячи рублей, говорится в исследовании консалтинговой компании FinExpertiza.
Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса
Заслуженная артистка России и ее муж Сергей Глушко (Тарзан) потеряли бизнес. Певица рассказала, что после карантина не откроются принадлежащие им салоны красоты и фитнес-клуб.
Манекены в защитных масках рассажены по залу, чтобы обеспечить социальное дистанцирование в одном из театров Мадрида, Испания | Источник: AP 2020
Ученые нашли гены, связанные с риском смерти от коронавируса
Исследователи нашли отличия на генетических локусах здоровых людей и тех, кто столкнулся с тяжелыми симптомами болезни. Вероятно, эти отличия влияют на способность вируса проникать в клетки и риск организма столкнуться с «цитокиновым штормом», который может привести к смерти.
Китайские и американские ученые выразили опасение, что у людей никогда не выработаются антитела к COVID-19, так как иногда они исчезают сразу после выздоровления пациента. К такому выводу их подвели исследования по появлению иммунитета у медиков города Ухань, которые контактировали с пациентами непосредственно на ранней стадии появления инфекции.
Принц Чарльз потерял обоняние
Наследник британского престола принц Чарльз признался во время недавней встречи с медиками в одной из больниц что после перенесенного коронавируса к нему до сих пор не вернулись обоняние и вкусовые ощущения. Потеря этих двух чувств является одним из симптомов COVID-19.
В Гонконге открылся Диснейленд | Источник: AP 2020
На латексных перчатках заработали миллиарды долларов
К списку богатейших людей мира присоединились два долларовых миллиардера из Малайзии, заработавших на латексных перчатках. Нынешний скачок спроса на перчатки обусловлен пандемией коронавируса.