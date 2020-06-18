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День в истории: 18 июняПоследняя битва Наполеона, первая масштабная авиакатастрофа и другие памятные даты и события, которые произошли 18 июня в разные годы
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21:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 18 июня

В России второй день подряд выявили менее 8 тысяч случаев коронавируса, Минобороны рассказало об испытаниях вакцины от COVID-19, а ученые нашли гены, связанные с риском смерти от коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 18.06
Инфицировано561 091+7 790
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
5.0618.06
Скончалось7 660+182
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
5.0618.06
Выздоровело313 963+9 621
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
5.0618.06
Инфицировано8 400 320+133 627
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
5.0618.06
Скончалось450 435+4 894
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
5.0618.06
Выздоровело4 109 183+88 376
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
5.0618.06
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Военнослужащий подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ЗВО во время дезинфекции Дворцовой площади в Санкт-Петербурге перед репетицией парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. | Источник: РИА "Новости"

В России выявлено менее 8000 случаев COVID-19 за день

Коронавирус в России к 18 июня был обнаружен у 561 091 человека. За сутки было выявлено 7790 новых случаев, суточный прирост ниже 8000 второй день подряд. За день умерли 182 больных, общее число летальных случаев достигло 7660. За последние сутки от коронавируса вылечились 9621 человек, показатель третьи сутки подряд не опускается ниже 9 000. Число активных случаев, т. е. людей, продолжающих лечение, снизилось на 2013 человек и достигло 239 468.

Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается по всей России, это дает основания для ослабления ограничений в регионах, считает премьер РФ Михаил Мишустин. По его словам, к настоящему моменту 53 региона страны перешли к первому этапу снятия ограничений, а еще восемь — ко второму.

Осенью этого года коронавирус может вернуться в Россию в виде второй волны эпидемии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Минобороны: первым добровольцам ввели вакцину от COVID-19

Первые 18 добровольцев, которым ввели опытную вакцину против коронавируса в госпитале им. Бурденко, не испытывают побочных симптомов и чувствуют себя хорошо. По информации Минобороны, через несколько дней к испытанию вакцины приступит вторая группа добровольцев: сразу после того, как будут получены первые данные о безопасности разработки.

Работники мобильной лаборатории в Джакарте, Индонезия | Источник: AP 2020

Росздравнадзор пояснил данные о смертности медиков от коронавируса

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова привела неофициальные данные о смерти почти 500 медиков от коронавируса, которые опубликованы в интернете, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на Самойлову, что в России из-за коронавируса умерли 489 медицинских работников.

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

В пресс-службе первого президента Казахстана отметили, что «поводов для беспокойства нет». Назарбаев находится в самоизоляции и работает дистанционно.

Россияне в апреле потеряли пятую часть заработка

Средняя зарплата россиян после вычета подоходного налога в апреле 2020 года снизилась до 26,1 тысячи рублей. Это сокращение на 21,9% по сравнению с мартом 2020 года, когда средний заработок составил 33,4 тысячи рублей, говорится в исследовании консалтинговой компании FinExpertiza.

Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса

Заслуженная артистка России и ее муж Сергей Глушко (Тарзан) потеряли бизнес. Певица рассказала, что после карантина не откроются принадлежащие им салоны красоты и фитнес-клуб.

Манекены в защитных масках рассажены по залу, чтобы обеспечить социальное дистанцирование в одном из театров Мадрида, Испания | Источник: AP 2020

Ученые нашли гены, связанные с риском смерти от коронавируса

Исследователи нашли отличия на генетических локусах здоровых людей и тех, кто столкнулся с тяжелыми симптомами болезни. Вероятно, эти отличия влияют на способность вируса проникать в клетки и риск организма столкнуться с «цитокиновым штормом», который может привести к смерти.

Китайские и американские ученые выразили опасение, что у людей никогда не выработаются антитела к COVID-19, так как иногда они исчезают сразу после выздоровления пациента. К такому выводу их подвели исследования по появлению иммунитета у медиков города Ухань, которые контактировали с пациентами непосредственно на ранней стадии появления инфекции.

Принц Чарльз потерял обоняние

Наследник британского престола принц Чарльз признался во время недавней встречи с медиками в одной из больниц что после перенесенного коронавируса к нему до сих пор не вернулись обоняние и вкусовые ощущения. Потеря этих двух чувств является одним из симптомов COVID-19.

В Гонконге открылся Диснейленд | Источник: AP 2020

На латексных перчатках заработали миллиарды долларов

К списку богатейших людей мира присоединились два долларовых миллиардера из Малайзии, заработавших на латексных перчатках. Нынешний скачок спроса на перчатки обусловлен пандемией коронавируса.

Как в России испытывают вакцину против коронавируса
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