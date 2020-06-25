00:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 25 июня
Открытие состава воды, начало Корейской войны, день рождения Оруэлла и другие памятные даты и события, которые произошли 25 июня в разные годы.
25 июня 1783 года французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук о том, что определил состав воды. Она оказалась соединением водорода и кислорода. Еще через два года Лавуазье вместе с военным инженером Жаном Менье синтезировал из них воду.
Великий русский полководец Михаил Илларионович
В этот день в 1950 году началась война между КНДР и Республикой Корея. Она длилась почти три года — до 27 июля 1953-го. Результатом войны стали незначительные территориальные уступки в пользу Республики Корея. Часто этот конфликт времен холодной войны рассматривается как опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и СССР.
Первый советский метеоспутник «Космос-122» космической системы «Метеор» был запущен 25 июня 1966 года. Спутник предназначался для испытания системы получения спутниковой метеорологической информации, которая получала изображения облачности, снежного покрова и ледяных полей на освещенной и теневой сторонах Земли.
25 июня 1998 года официально вышла операционная система «Windows 98». В ней появилась функция перевода компьютера в спящий режим, новая версия Internet Explorer и расширенные настройки рабочего стола.
25 июня 1903 года родился английский писатель и публицист Джордж Оруэлл. Он известен как автор культового