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02:24 (мск), источник: Известия

Детей до 6 лет признали самыми опасными распространителями коронавируса

Дети до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса. К таким выводам пришли ученые из Немецкого центра исследования инфекций.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:33 MSK, 19.06
Инфицировано561 091+7 790
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
5.0618.06
Скончалось7 660+182
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
5.0618.06
Выздоровело313 963+9 621
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
5.0618.06
Инфицировано8 453 080+132 792
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
5.0618.06
Скончалось452 520+4 892
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
5.0618.06
Выздоровело4 134 210+98 605
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
5.0618.06
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Источник: Известия

Как выяснил коллектив ученых из Германии, Великобритании и Норвегии, у зараженных коронавирусом людей всех поколений практически одинаковое количество частиц патогена в биологических жидкостях. Треть носителей до 6 лет могут передавать болезнь другим, среди взрослых на это «способна» почти половина.

Однако дошкольники не склонны дисциплинированно носить маски, не трогать лицо и регулярно мыть руки. Кроме того, дети часто играют на полу и часто «пробуют на вкус» разные предметы.

Ситуация осложняется еще и тем, то зачастую болеют малыши бессимптомно, отмечают ученые. Сочетание всех этих факторов и заставило исследователей отнести детей к самой опасной категории распространителей вируса.
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Чтобы дать адекватный прогноз, стоит ли ожидать увеличения числа случаев заражения после предстоящего открытия детсадов, требуются серьёзные работы по риск-менеджменту, определяющие оправданность и формы карантина, пояснил «Известиям» руководитель группы интегральных биоаналитических систем Института X-BIO ТюмГУ Дмитрий Андреев.

«Кроме того, нужно связать карантинные меры с временными рамками иных способов противодействия биологической угрозе. Ведь если ребёнок заразился — заболел или стал вирусоносителем — то, по-моему мнению, неизбежно заболеют и все уязвимые к вирусу совместно проживающие члены семьи», — считает он.

Ученые напоминают: при малейших признаках заболевания необходимо немедленно обращаться ко врачу, а также надеть маску на ребенка и членов семьи.

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