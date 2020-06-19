Врач рассказала, когда должна начинаться реабилитация после COVID-19

Поэтому реабилитация пациентов с новой коронавирусной инфекцией должна начинаться как можно раньше при любой тяжести заболевания, рассказала «Российской газете» заместитель генерального директора ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава России (Чазовского кардиоцентра) Нана Погосова.
— Опыт нашего COVID-центра говорит в пользу именно этого подхода. Даже у пациентов, находящихся на кислородной поддержке в отделениях реанимации и интенсивной терапии, мы начинали проводить реабилитацию. Затем она продолжалась после перевода пациентов в палату. На первых порах проводилась дыхательная гимнастика, которая потом дополнялась посильной для пациентов лечебной физкультурой. Эти занятия приводили к очевидному увеличению сатурации (насыщения) крови кислородом. Так, до занятия сатурация у пациента могла быть 91%, а через 30 мин — уже 93%. Это очень значимо. Пациенты отмечали, что после каждой тренировки им становилось легче дышать и что они чувствуют они себя намного лучше, — рассказала Нана Погосова.
По ее словам, реабилитацию можно проводить и в амбулаторных условиях, и в условиях реабилитационного центра или санатория, если они работают по этому профилю. В рамках реабилитации у пациента обычно оценивается исходное состояние, в том числе дыхательная функция и ряд других показателей.
Это необходимо для составления персонализированной программы реабилитации — ведь состояние у всех пациентов разное.
«Реабилитация пациентов улучшает не только объективные показатели, но она имеет еще очень важный эффект — она существенно улучшает эмоциональное и психологическое состояние пациентов, их качество жизни», — подчеркнула доктор.
Ранее заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов в разговоре с «Российской газетой» отметил, что реабилитационная программа может включать оксигенотерапию, барокамеру, интервально-гипоксические тренировки, когда дышат воздухом, обедненным кислородом, нормальным и обогащенным кислородом.
Медикаментозная терапия должна включать специальные отхаркивающие препараты. Используется поддержка сердечно-сосудистой системы, потому что при коронавирусе поражается и миокард. Если человек долго лежал, нужно разрабатывать мышцы и назначать лечебное питание.