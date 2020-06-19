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03:45 (мск), источник: "Российская газета"

Врач рассказала, когда должна начинаться реабилитация после COVID-19

В большинстве случаев при легких формах новой коронавирусной инфекции, осложненной внебольничной пневмонией, выздоровление происходит​ в течение 3−4 недель. А если у пациента были какие-то хронические заболевания, то процесс выздоровления и полного восстановления может затянуться.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:33 MSK, 19.06
Инфицировано561 091+7 790
5.06
8726
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Скончалось7 660+182
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Выздоровело313 963+9 621
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6.06
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Инфицировано8 463 533+132 398
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Скончалось453 268+4 764
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Выздоровело4 142 111+76 378
5.06
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Источник: РИА "Новости"

Поэтому реабилитация пациентов с новой коронавирусной инфекцией должна начинаться как можно раньше при любой тяжести заболевания, рассказала «Российской газете» заместитель генерального директора ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава России (Чазовского кардиоцентра) Нана Погосова.

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— Опыт нашего COVID-центра говорит в пользу именно этого подхода. Даже у пациентов, находящихся на кислородной поддержке в отделениях реанимации и интенсивной терапии, мы начинали проводить реабилитацию. Затем она продолжалась после перевода пациентов в палату. На первых порах проводилась дыхательная гимнастика, которая потом дополнялась посильной для пациентов​ лечебной физкультурой. Эти занятия приводили к очевидному увеличению сатурации (насыщения) крови кислородом. Так, до занятия сатурация​ у пациента могла быть 91%, а через 30 мин — уже 93%. Это очень значимо. Пациенты отмечали, что после каждой тренировки им становилось легче дышать и что они чувствуют они себя намного лучше, — рассказала Нана Погосова.

По ее словам, реабилитацию можно проводить и в амбулаторных условиях, и в условиях реабилитационного центра или санатория, если они работают по этому профилю. В рамках реабилитации у пациента обычно оценивается исходное состояние, в том числе дыхательная функция и ряд других показателей.
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Это необходимо для составления персонализированной программы реабилитации — ведь состояние у всех пациентов разное.

«Реабилитация пациентов улучшает не только объективные показатели, но она имеет еще очень важный эффект — она существенно улучшает эмоциональное и психологическое состояние пациентов, их качество жизни», — подчеркнула доктор. ​ ​ ​

Ранее заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов в разговоре с «Российской газетой» отметил, что реабилитационная программа может включать оксигенотерапию, барокамеру, интервально-гипоксические тренировки, когда дышат воздухом, обедненным кислородом, нормальным и обогащенным кислородом.

Медикаментозная терапия должна включать специальные отхаркивающие препараты. Используется поддержка сердечно-сосудистой системы, потому что при коронавирусе поражается и миокард. Если человек долго лежал, нужно разрабатывать мышцы и назначать лечебное питание.

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