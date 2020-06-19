Власти США не выявили массовых заражений COVID-19 после акций протеста

Так, например, в Миннесоте, где тысячи людей вышли на акции протеста после убийства полицейским Джорджа Флойда, врачи проверили более 11 тыс. человек. Выяснилось, что процент зараженных среди них был менее 1%. Эту информацию подтвердил глава департамента здравоохранения штата Крис Эресманн.
В Нью-Йорке, который также стал одним из эпицентров акции Black lives matter массовое тестирование выявило менее 3% заболевших после массовых демонстраций. При этом число госпитализированных в городе продолжило снижаться.
При этом, однако, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что эта тенденция может оказаться временной, а реально говорить о влиянии массовых акций протеста на заболеваемость можно будет только на следующей неделе.
Не зафиксировали вспышки коронавируса также в Чикаго и Сиэтле, где протестующие взяли под контроль центральную часть города.
Как указывает WSJ со ссылкой на специалистов, отсутствие большого числа заболевших может объясняться несколькими факторами. Во-первых, учитывая, что инкубационный срок коронавируса достигает 14 дней, говорить о возможности избежать вспышки заболевания еще рано. Во-вторых, многие участники протестов — молодые люди, которые в большинстве своем переносят инфекцию бессимптомно, а потому не обращаются к врачам. В-третьих, акции протеста проходят в открытых пространствах, где шанс заразиться не так высок. Помимо этого многие бунтовщики носят маски, опасаясь в том числе применения полицией слезоточивого газа. Помогают активистам и волонтеры, которые обеспечивают их перчатками и антисептиками.
Помимо этого неясно, что приводит к новым заражениям: протесты или отмена ограничительных мер по всей стране несмотря на то, что ежедневно в США выявляют около 20 тыс. случаев заражения.
Соединенные Штаты, по данным Университета Джона Хопкинса, занимают первое место по числу инфицированных. С начала пандемии в стране заразились 2,18 млн человек. Более 118 тыс. умерли.