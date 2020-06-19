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06:05 (мск), источник: РИА Новости

Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

ПЕКИН, 19 июн — РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка заболевания.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:33 MSK, 19.06
Инфицировано561 091+7 790
5.06
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Источник: РИА Новости

«Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через “Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус” официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке “Синьфади” и геноме вируса», — говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.

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В частности центр опубликован геном вируса, найденного у заболевших в Пекине (NMDC60013902−01,NMDC60013903−02), и геном вируса, найденного в образцах с окружающей среды (NMDC60013903−03).

«Вместе с этим центр по контролю и профилактике заболеваний передал Всемирной организации здравоохранения и Глобальной инициативе по обмену всеми данными о гриппе (GISAID) данные об эпидемиологической ситуации и геноме вируса для общего пользования международным сообществом», — говорится в сообщении.

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