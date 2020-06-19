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06:45 (мск), источник: ТАСС

В Китае выяснили, что коронавирус с рынка Пекина оказался старше европейских штаммов

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Анализ генома найденных на оптовом рынке Пекина «Синьфади» образцов коронавируса показал, что они старше распространенных в Европе в настоящее время штаммов. Об этом заявил китайский эпидемиолог Лю Цзюнь.

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Источник: РИА "Новости"

«Прежде всего проводится секвенирование генома вируса, после этого применяются аналитические методы биоинформатики. Берут два разных вируса и смотрят, у кого из них произошло больше мутаций. В обычной ситуации тот из них, у кого мутаций больше, является более новым вирусом. А тот, у которого их мало, наоборот является более ранним, первичным вирусом. Время его циркуляции относится к более раннему, соответственно, возраст у него выше. Конечно, если мы говорим об этом упрощенно. Кроме этого, есть еще и оценки математических моделей с определенными алгоритмами», — приводятся его слова в опубликованной в пятницу статье на сайте Государственного надзорного комитета КНР.

«Согласно результатам первоначального геномного исследования, этот вирус [на рынке в Пекине] пришел из Европы, однако у него есть определенные отличия от циркулирующих по европейским странам штаммов. Он старше современных европейских штаммов», — рассказал он.

Исследователь отметил, что отследить точный путь попадания этого коронавируса на пекинский рынок довольно сложно.

«Для этого много возможностей. Например, вирус мог укрыться в партии замороженных продуктов и вместе с ней прибыть из-за рубежа и сохраниться. Во время перевозки, пребывая в замороженном состоянии, вирус не мог эволюционировать, поэтому у него не происходили мутации», — указал Лю Цзюнь.

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На начальном этапе эпидемии в Китае Лю Цзюнь руководил группой ученых, исследовавших коронавирус в провинции Хубэй, и около 20 раз посещал рынок морепродуктов в Ухане, с которого началась вспышка в Китае. В настоящее время он и его команда исследуют пекинский коронавирус: Лю Цзюнь уже трижды выезжал на оптовый рынок «Синьфади» для сбора образцов.

Ранее стало известно, что Центр по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР опубликовал последовательность генома штамма коронавируса с рынка «Синьфади». Отмечается, что в четверг вечером соответствующие данные были предоставлены Всемирной организации здравоохранения.

Ранее китайские эпидемиологи утверждали, что предварительный анализ генома данного штамма вируса говорит о том, что тот мог быть завезен в Китай из европейских стран. В то же время специалисты считают, что он более вирулентный, чем уханьский штамм.

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