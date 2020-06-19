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10:37 (мск), источник: Ведомости

В России выявили менее 8000 больных с коронавирусом за сутки

Общее число случаев заражения приблизилось к 570 000.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 19.06
Инфицировано569 063+7 972
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
5.0618.06
Скончалось7 841+181
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
5.0618.06
Выздоровело324 406+10 443
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
5.0618.06
Инфицировано8 491 673+140 246
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
5.0618.06
Скончалось454 023+4 996
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
5.0618.06
Выздоровело4 157 838+81 818
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
5.0618.06
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Источник: Агентство «Москва»

Число больных с коронавирусом в России достигло 569 063, свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки было выявлено 7972 новых случая COVID-19. К 19 июня умер 7 841 больной COVID-19, 181 из них — за последние сутки.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают 236 816 человек, число активных случаев снизилось на 2 652. За сутки выздоровело 10 443 больных COVID-19, это наибольший показатель с 10 июня. Всего с начала пандемии вылечились 324 406 человек.

Коронавирус был обнаружен почти у 8,5 млн человек, более 454 000 из них погибли, сообщает университет Джонса Хопкинса. Более 2,1 млн случаев заражения приходятся на США, следующими идут Бразилия (более 978 000) и Россия. Более 4,1 млн человек выздоровело после болезни.

Коронавирус и жара
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:40 MSK, 19.06
 В России выявили 7972 новых случаев заболевания коронавирусом
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