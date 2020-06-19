В России выявили менее 8000 больных с коронавирусом за сутки

Число больных с коронавирусом в России достигло 569 063, свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки было выявлено 7972 новых случая COVID-19. К 19 июня умер 7 841 больной COVID-19, 181 из них — за последние сутки.
Лечение от коронавирусной инфекции продолжают 236 816 человек, число активных случаев снизилось на 2 652. За сутки выздоровело 10 443 больных COVID-19, это наибольший показатель с 10 июня. Всего с начала пандемии вылечились 324 406 человек.
Коронавирус был обнаружен почти у 8,5 млн человек, более 454 000 из них погибли, сообщает университет Джонса Хопкинса. Более 2,1 млн случаев заражения приходятся на США, следующими идут Бразилия (более 978 000) и Россия. Более 4,1 млн человек выздоровело после болезни.