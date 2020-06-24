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День в истории: 24 июня
Парад Победы на Красной площади, детская железная дорога, первая выставка Пикассо и другие памятные даты и события, которые произошли 24 июня в разные годы.
24 июня 1812 года армия Наполеона перешла реку Неман и вторглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 года, окончившаяся победой России и почти полным уничтожением армии Наполеона.
24 июня 1901 года в Париже состоялась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо. Основоположник кубизма, по экспертным оценкам, — самый «дорогой» художник в мире: в 2008 году объём только официальных продаж его работ составил 262 млн долларов.
24 июня 1935 года в Тбилиси открылась первая в СССР детская железная дорога. ДЖД оказала неоценимую помощь в подготовке специалистов для отечественных железных дорог в периоды, когда страна по ряду демографических причин испытывала острый дефицит квалифицированных кадров.
24 июня 1945 года в Москве на Красной площади прошел Парад Победы в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Парад принимал Маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Кульминацией парада стало бросание нацистских штандартов и знамён к мавзолею Ленина.
24 июня 1900 года родился Михаил Запашный, основатель цирковой династии Запашных. Михаил Запашный не имел цирковых корней и пришел на манеж будучи портовым грузчиком в Ейске — большую силу молодого человека заметил борец Иван Поддубный и предложил Михаилу попробовать себя в цирке.