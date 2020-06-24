Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
В Сети показали лучшие «зеленые» снимки (фото)Зеленый - цвет жизни и надежды, напоминают организаторы конкурса
Фоторепортажи
165 лет назад не стало Жанны Фриске
8Московский зоопарк. Изоляция
00:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 24 июня

Парад Победы на Красной площади, детская железная дорога, первая выставка Пикассо и другие памятные даты и события, которые произошли 24 июня в разные годы.

Отечественная война 1812 года

24 июня 1812 года армия Наполеона перешла реку Неман и вторглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 года, окончившаяся победой России и почти полным уничтожением армии Наполеона.

Первая выставка Пикассо

24 июня 1901 года в Париже состоялась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо. Основоположник кубизма, по экспертным оценкам, — самый «дорогой» художник в мире: в 2008 году объём только официальных продаж его работ составил 262 млн долларов.

Детская железная дорога

24 июня 1935 года в Тбилиси открылась первая в СССР детская железная дорога. ДЖД оказала неоценимую помощь в подготовке специалистов для отечественных железных дорог в периоды, когда страна по ряду демографических причин испытывала острый дефицит квалифицированных кадров.

Источник: РИА "Новости"

Парад Победы

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади прошел Парад Победы в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Парад принимал Маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Кульминацией парада стало бросание нацистских штандартов и знамён к мавзолею Ленина.

Династия Запашных

24 июня 1900 года родился Михаил Запашный, основатель цирковой династии Запашных. Михаил Запашный не имел цирковых корней и пришел на манеж будучи портовым грузчиком в Ейске — большую силу молодого человека заметил борец Иван Поддубный и предложил Михаилу попробовать себя в цирке.

Во время загрузки произошла ошибка.
Главное из нового обращения Путина к россиянам
Коронавирус COVID-19: главные события 23 июня
ЕС планирует запретить въезд из России, США и Бразилии
Украина: Россия должна $100 млн в год за базирование ЧФ в Крыму
Алмазбек Атамбаев будет сидеть дольше, чем правил
В Сети показали лучшие «зеленые» снимки (фото)
Индия из-за конфликта с КНР решила надавить на Россию ради С-400
Gnezdo.ru
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Новый фильм 2020: от экрана невозможно оторваться
Помнишь красавицу Александру? Фото через 40 лет
Hi-Tech
Посмотрите, как заходит Солнце над другими мирами Влияние захода на облик разных планет наглядно показали на видео
Горячие темы на Авто
Путин не исключает возможности вновь баллотироваться в президенты 266
Новый анекдот от правительства: Голикова назвала зарплату в 47 тысяч маленькой 255
Никогда мир не станет прежним. 144
трудовые резервы 112
Кино
Сериал с Ириной Пеговой и Децлом выйдет на СТС: фото со съемок Работа в ситкоме «Погнали» стала последней ролью Кирилла Толмацкого
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Двойные стандарты депутата Бондаренко довели жителей до ручки
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Gnezdo.ru
Помнишь красавицу Александру? Фото через 40 лет
Что случилось: подробности смерти Лужкова
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Заворотнюк смогла написать 2 слова из больницы
Леди
Валерия отпраздновала день рождения дочки с экс-женой Пригожина Шене исполнилось 27 лет.
Новости партнеров
Почему депутат-коммунист стал позором всего города
Президент России сделал важное заявление: война не должна повториться
Прогноз сработал. Президент рассказал о ситуации с COVID в России – жми
До чего жадный саратовский коммунист довел дом, которым управлял
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь