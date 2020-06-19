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12:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Российских мужчин захотели отправить в отпуск после рождения ребенка

Большинство россиян одобрили идею предоставить отцам отпуск после рождения ребенка, выяснили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: Reuters

Речь идет об одной оплачиваемой неделе отдыха в первый месяц жизни младенца. По мнению 79 процентов опрошенных, такая мера будет способствовать укреплению семьи. При этом 85 процентов респондентов захотели отправить отцов в месячный отпуск в первые три года после появления ребенка.

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Инициатива выплачивать крепкой семейной паре «отцовский» капитал за трех общих детей понравилась 83 процентам участников опроса.

Ранее российские мужчины назвали условие, при котором готовы выйти в декрет вместо матери ребенка. По словам 46 процентов опрошенных, это должен быть «крайний случай». Еще 38 процентов сказали, что не готовы брать такой отпуск.

На сегодняшний день в России в отпуск по уходу за ребенком в 94 процентах случаев уходят женщины.

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