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12:02 (мск), источник: Известия

В 22 регионах России пройдет исследование популяционного иммунитета к COVID-19

Первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу в июне проведут в 22 регионах России. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:33 MSK, 19.06
Инфицировано569 063+7 972
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
6.0619.06
Скончалось7 841+181
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
6.0619.06
Выздоровело324 406+10 443
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
6.0619.06
Инфицировано8 501 444+141 575
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
5.0618.06
Скончалось454 230+5 001
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
5.0618.06
Выздоровело4 169 486+82 314
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
5.0618.06
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Источник: AP 2020

«На первом этапе, в июне 2020 года исследование планируется провести в 22 субъектах всех федеральных округов Российской Федерации с участием территориальных органов, организаций и научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора, а также органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья», — говорится в заявлении.

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Исследование пройдет методом случайной выборки в шести возрастных группах: 18−29 лет, 30−39 лет, 40−49 лет, 50−59 лет, 60−69 лет, 70 лет и старше. Кроме того, предлагается включить еще и детей от года до 17 лет.

В Роспотеребнадзоре отметили, что коллективный иммунитет является лимитирующим фактором в отношении распространения коронавируса.

Накануне китайские и американские ученые предупредили об исчезновении антител к COVID-19 после выздоровления.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что распространение коронавируса может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения.

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Антитела к коронавирусу
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