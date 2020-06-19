В 22 регионах России пройдет исследование популяционного иммунитета к COVID-19

«На первом этапе, в июне 2020 года исследование планируется провести в 22 субъектах всех федеральных округов Российской Федерации с участием территориальных органов, организаций и научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора, а также органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья», — говорится в заявлении.
Исследование пройдет методом случайной выборки в шести возрастных группах: 18−29 лет, 30−39 лет, 40−49 лет, 50−59 лет, 60−69 лет, 70 лет и старше. Кроме того, предлагается включить еще и детей от года до 17 лет.
В Роспотеребнадзоре отметили, что коллективный иммунитет является лимитирующим фактором в отношении распространения коронавируса.
Накануне китайские и американские ученые предупредили об исчезновении антител к COVID-19 после выздоровления.
В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что распространение коронавируса может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения.