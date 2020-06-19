РАН: телескоп «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба

Обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в космос в июле 2019 года. В октябре она достигла рабочей точки в 1,5 миллиона километров от Земли.
«Уже первый обзор неба спутником “Спектр-РГ” позволил телескопу eROSITA построить карту, содержащую почти в 10 раз больше источников и в четыре раза более чувствительную, чем бывшая лучшей в мире карта немецкого спутника ROSAT, полученная в 1990 году», — говорится в сообщении института, поступившем в РИА Новости.
Отмечается, что за полгода сканирования неба немецкий телескоп смог удвоить полное число источников, зарегистрированных всеми спутниками в мире за 60 лет рентгеновской астрономии.
По информации института, хорошее угловое разрешение и высочайшая чувствительность телескопа eROSITA позволили нанести на карту более миллиона компактных источников и десятки тысяч протяженных.
Эта карта позволяет видеть, как сотни вспышек сверхновых, а возможно, и активность время от времени сверхмассивной черной дыры в центре Галактики приводят к фонтанирующим выбросам горячего газа с температурами до 10 миллионов градусов из плоскости нашей Галактики.
Институт космических исследований РАН
Три четверти всех объектов на карте — это далекие квазары и ядра активных галактик, то есть сверхмассивные черные дыры, излучающие за счет падения на них вещества. «Они находятся далеко за пределами Млечного Пути на расстояниях в сотни миллионов и миллиарды световых лет от нас», — отметил институт.
Планируется, что через несколько дней «Спектр-РГ» начнет второй обзор неба, который продлится до конца года.
Обсерватория «Спектр-РГ», построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).
Цель «Спектра-РГ» — составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.