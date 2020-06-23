00:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 23 июня
Международный Олимпийский день, первый патент на пишущую машинку, операция «Багратион» и другие памятные даты и события, которые произошли 23 июня в разные годы.
Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день, который был учрежден в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.
Идея об установлении специального праздничного дня, посвященного олимпийскому движению во всем мире, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году. А еще через год на 42-й сессии МОК в
23 июня отмечается День государственной службы Организации Объединенных Наций. В марте 2003 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую этот праздник. ООН призвала
Ежегодно 23 июня, начиная с 2011 года, мировое сообщество отмечает Международный день вдов. Эта дата дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, оставшихся без мужской опоры. К этому призывает резолюция Генеральной ассамблеи ООН, вышедшая в декабре 2010 года и закрепившая за 23 июня статус международного дня.
23 июня 1944 года в Белоруссии в ходе Великой Отечественной войны началась крупномасштабная стратегическая наступательная операция советских войск «Багратион», ставшая одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества (в ней приняли участие более 2,5 млн. человек с обеих сторон).
В ходе операции «Багратион» были освобождены от немецких захватчиков Белоруссия, часть Прибалтики и восточные районы Польши.
23 июня отмечается праздник, имеющий давние языческие корни, который до сих пор празднуют народы Европы. Считалось, что в Иванову ночь (ночь накануне Рождества Иоанна Крестителя) нельзя спать до самого рассвета — не только потому, что можно услышать пение эльфов, но прежде всего с целью оберега на весь грядущий год.
С давних времен люди верили в то, что огонь способен защитить от злых сил.
Ровно 152 года назад, 23 июня 1868 года, была запатентована пишущая машинка. Прообразом пишущей машинки выступил аппарат для последовательной нумерации книжных страниц, который придумали Кристофер Шоулз и его компаньон Карлос Гидден.
Однако, именно от этой машинки пошла по миру знаменитая раскладка QWERTY — первые шесть клавиш в верхнем ряду клавиатуры.
23 июня 1889 года родилась одна из наиболее значимых фигур в русской литературе, поэтесса Серебряного века Анна Ахматова. Ставшая классиком отечественной поэзии, Ахматова подвергалась замалчиванию, цензуре и преследованиям, многие ее произведения не были опубликованы на родине не только при жизни автора, но и спустя более двух десятилетий после ее смерти.
55-летний юбилей отмечает популярный эстрадный певец Валерий Меладзе. Его сольный дебют состоялся в 1992 году с песней «Не тревожь мне душу, скрипка…» в рамках программы концерта «Звездный вечер», посвященной предстоящей зимней Олимпиаде в Альбервиле. В декабре 1993 года по приглашению Аллы Пугачевой Меладзе принял участие в ее «Рождественских встречах» с песней «Лимбо». А в 1995 году вышел первый сольный альбом «Сэра», моментально принесший певцу славу.