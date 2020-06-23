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День в истории: 23 июняМеждународный Олимпийский день, первый патент на пишущую машинку, операция "Багратион" и другие памятные даты и события, которые произошли 23 июня в разные годы
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00:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 23 июня

Международный Олимпийский день, первый патент на пишущую машинку, операция «Багратион» и другие памятные даты и события, которые произошли 23 июня в разные годы.

Источник: AFP 2020

Международный Олимпийский день

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день, который был учрежден в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.

Идея об установлении специального праздничного дня, посвященного олимпийскому движению во всем мире, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году. А еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально.

День государственной службы ООН

23 июня отмечается День государственной службы Организации Объединенных Наций. В марте 2003 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую этот праздник. ООН призвала государства-члены организовывать в этот день специальные мероприятия, освещающие значение и вклад государственной службы в процесс развития общества, проводить награждение государственных служащих.

Международный день вдов

Ежегодно 23 июня, начиная с 2011 года, мировое сообщество отмечает Международный день вдов. Эта дата дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, оставшихся без мужской опоры. К этому призывает резолюция Генеральной ассамблеи ООН, вышедшая в декабре 2010 года и закрепившая за 23 июня статус международного дня.

Операция «Багратион»

23 июня 1944 года в Белоруссии в ходе Великой Отечественной войны началась крупномасштабная стратегическая наступательная операция советских войск «Багратион», ставшая одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества (в ней приняли участие более 2,5 млн. человек с обеих сторон).

В ходе операции «Багратион» были освобождены от немецких захватчиков Белоруссия, часть Прибалтики и восточные районы Польши. Немецко-фашистские войска потеряли за это время около 400 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Были захвачены живыми 22 немецких генерала, ещё 10 погибли. Советские войска потеряли до 180 тысяч погибшими, пропавшими без вести и пленными, а также около 600 тысяч ранеными и больными.

Иванова ночь (Канун середины лета)

23 июня отмечается праздник, имеющий давние языческие корни, который до сих пор празднуют народы Европы. Считалось, что в Иванову ночь (ночь накануне Рождества Иоанна Крестителя) нельзя спать до самого рассвета — не только потому, что можно услышать пение эльфов, но прежде всего с целью оберега на весь грядущий год.

Главная традиция Ивановой ночи — разжигание костров.

С давних времен люди верили в то, что огонь способен защитить от злых сил.

Запатентована пишущая машинка

Ровно 152 года назад, 23 июня 1868 года, была запатентована пишущая машинка. Прообразом пишущей машинки выступил аппарат для последовательной нумерации книжных страниц, который придумали Кристофер Шоулз и его компаньон Карлос Гидден.

Машинка Шоулза была размером с письменный стол, печатала только большими буквами, и машинистка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри.

Однако, именно от этой машинки пошла по миру знаменитая раскладка QWERTY — первые шесть клавиш в верхнем ряду клавиатуры.

Источник: РИА "Новости"

Анна Ахматова

23 июня 1889 года родилась одна из наиболее значимых фигур в русской литературе, поэтесса Серебряного века Анна Ахматова. Ставшая классиком отечественной поэзии, Ахматова подвергалась замалчиванию, цензуре и преследованиям, многие ее произведения не были опубликованы на родине не только при жизни автора, но и спустя более двух десятилетий после ее смерти.

Валерий Меладзе

55-летний юбилей отмечает популярный эстрадный певец Валерий Меладзе. Его сольный дебют состоялся в 1992 году с песней «Не тревожь мне душу, скрипка…» в рамках программы концерта «Звездный вечер», посвященной предстоящей зимней Олимпиаде в Альбервиле. В декабре 1993 года по приглашению Аллы Пугачевой Меладзе принял участие в ее «Рождественских встречах» с песней «Лимбо». А в 1995 году вышел первый сольный альбом «Сэра», моментально принесший певцу славу.

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