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13:52 (мск), источник: РИА Новости

Роскачество рассказало, как правильно выбрать черешню

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Роскачество представило рекомендации, как не ошибиться в выборе черешни и купить хорошую и спелую ягоду, говорится в сообщении организации.

Источник: РИА Новости

«При выборе черешни в первую очередь нужно обратить внимание на наличие и цвет черешков. Во время хранения они первыми высыхают и меняют цвет с зеленого на коричневый. Если черешки побурели и высохли, значит черешня долго хранилась и уже не будет такой сочной и полезной, как свежая», — сообщается в пресс-релизе.

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Размер плодов практически не влияет на их вкус. Что касается цвета черешни, он не является показателем ее спелости, но неравномерный окрас плодов в одной партии или коробке говорит об их невысоком качестве.

«Разный цвет плодов в одной коробке означает, что-либо черешню собирали неаккуратно, снимая недозревшие плоды вместе с вызревшими, или в партии смешаны разные сорта, а значит, у отдельных плодов может быть разный вкус, и при хранении они будут вести себя по разному», — предупреждают эксперты.

Плоды не должны быть засохшими и сморщенными, а также поврежденными, побитыми, помятыми или лопнувшими. Нельзя покупать влажную, подгнивающую или заплесневевшую черешню: если даже небольшая часть плодов в упаковке повреждена, гниль или плесень очень быстро распространится на все окружающие фрукты, отмечается в сообщении.

«Хранят черешню в холодильнике, стараясь предотвратить контакт с избыточной влагой. Непосредственно перед употреблением черешню необходимо помыть теплой водой», — заключает Роскачество.

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