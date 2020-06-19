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14:43 (мск), источник: ТАСС

Российские пляжи можно будет посещать без масок

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава Ростуризма Зарина Догузова добавила, что гостиницы и санатории не будут использовать в качестве обсерваторов в случае выявления заразившихся коронавирусом.

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Источник: Reuters

Отдыхающим на пляже россиянам можно будет не носить маски. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Понятно, что текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, но все-таки мы сами должны определенную сознательность проявлять. По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски», — сказала она.

При этом россиянам нужно будет носить маски в закрытых помещениях и соблюдать социальную дистанцию, добавила Догузова.

Лежаки будут регулярно дезинфицироваться, — отметила она. — В самих гостиницах рестораны работают с соблюдением социальной дистанции, бассейны тоже. Большинство развлечений на свежем воздухе тоже никаким образом сейчас не ограничены.
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«Мы дополнительно еще с регионами проводим работу и будем на протяжении всего лета и осени смотреть за тем, чтобы каких-то перегибов на местах не было. Я все-таки исхожу из того, что отдыху этим летом быть. Мы достаточно большую работу проделали, чтобы наши граждане смогли комфортно, пусть и с определенными ограничениями, но все же отдохнуть на наших курортах», — добавила глава Ростуризма.

По словам Догузовой, гостиницы и санатории не будут использовать в качестве обсерваторов в случае выявления заразившихся коронавирусом. «Никто не собирается превращать гостиницы и санатории в обсерваторы, — сказала она. — Для обсерваторов есть отдельно определенные места, учреждения, которые так и называются — обсерваторы».

Ранее Догузова сообщила, что туристический сезон в России может стартовать в полном объеме с 1 июля. При этом с июня начнется «мягкий старт» и подготовка к началу полноценного курортного сезона. Руководитель Ростуризма также выразила надежду, что регионы начнут постепенно снимать ограничительные меры, препятствующие отдыху россиян.

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