15:04 (мск), источник: РИА Новости
В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Большие запасы подземных пресных вод обнаружены в крымских горах, сообщает
Исследования проводились учеными СевГУ и
«В течение двух лет исследовали два подземные высокотемпературные очага, расположенные в крымских горах, в которых происходит формирование напорных подземных пресных вод. Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900−1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80−85 градусов. На глубинах от 350 до 500 метров также проходят водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма», — говорится в сообщении.
По словам заведующего
«Опреснители» находятся на глубинах более 2,5 тысячи метров. Образование пресных вод идет непрерывно за счет конденсации пара в пористых карстовых породах, независимо от природных осадков и времени года. Учитывая, что в Крыму сеть сквозных тектонических разломов, можно отбирать подземные пресные воды вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении.
Ученые детально исследовали два сквозных тектонических разлома с напорными подземными водами, мигрирующими на расстояние более 120 километров — от Крымских гор до их субмаринной разгрузки под акваторию Азовского моря.
По предварительной оценке, крупные сквозные подземные потоки (около 20 штук) и более мелкие (более 30 штук) ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Черного морей пресные воды в объемах более 1 миллиона кубометров в сутки, что в несколько раз превышает объемы их добычи из верхних водоносных горизонтов.
По данным
«Обнаружение этих участков дает возможность бурить неглубокие скважины с высоким дебитом», — подчеркнули в университете.
Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра