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15:04 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Большие запасы подземных пресных вод обнаружены в крымских горах, сообщает пресс-служба Севастопольского госуниверситета (СевГУ).

Источник: ojkumena/СС0

Исследования проводились учеными СевГУ и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.

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«В течение двух лет исследовали два подземные высокотемпературные очага, расположенные в крымских горах, в которых происходит формирование напорных подземных пресных вод. Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900−1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80−85 градусов. На глубинах от 350 до 500 метров также проходят водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма», — говорится в сообщении.

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией СевГУ, кандидата технических наук Николая Ковалева, уникальность потоков подземных вод в том, что они формируются в «природных опреснителях» при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды:

«Опреснители» находятся на глубинах более 2,5 тысячи метров. Образование пресных вод идет непрерывно за счет конденсации пара в пористых карстовых породах, независимо от природных осадков и времени года. Учитывая, что в Крыму сеть сквозных тектонических разломов, можно отбирать подземные пресные воды вблизи населенных пунктов, нуждающихся в водообеспечении.

Ученые детально исследовали два сквозных тектонических разлома с напорными подземными водами, мигрирующими на расстояние более 120 километров — от Крымских гор до их субмаринной разгрузки под акваторию Азовского моря.

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По предварительной оценке, крупные сквозные подземные потоки (около 20 штук) и более мелкие (более 30 штук) ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Черного морей пресные воды в объемах более 1 миллиона кубометров в сутки, что в несколько раз превышает объемы их добычи из верхних водоносных горизонтов.

По данным пресс-службы, основная проблема добычи глубоких подземных вод — высокая стоимость бурения скважин. Однако на территории Крыма есть участки, где высоконапорные подземные пресные воды перетекают из нижних водоносных горизонтов в верхние (на глубины до 300 метров и менее).

«Обнаружение этих участков дает возможность бурить неглубокие скважины с высоким дебитом», — подчеркнули в университете.

Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Сейчас вопрос водоснабжения решается за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

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