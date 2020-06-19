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15:43 (мск), источник: РИА Новости

Ученые обнаружили новый континент, зарождающийся в Индийском океане

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Французские и австралийские геологи изучили состав пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что здесь идет формирование «эмбрионального континента». Результаты исследования опубликованы в журнале Terra Nova.

Источник: Michel de Saint Blanquat

Считается, что континентальная кора наращивается на границах континентов и океанов, в так называемых зонах субдукции, где океанические литосферные плиты погружаются в мантию, под континент. При их переплавке и смешении с материалом основания континентальных плит, образуется гранитная магма, которая, поднимаясь, формирует верхний, «гранитный» слой континентов.

С геологической точки зрения именно этот внешний слой отличает континенты от океанов: относительно тонкая океаническая кора состоит в основном из базальтов, образующихся в результате плавления материала мантии, тогда как континентальная кора — более толстая и имеет гранитный состав.

Результаты исследования, проведенного учеными на островах архипелага Кергелен, расположенного в Индийском океане недалеко от Антарктиды, показывают, что гранитная магма, а значит и континентальная кора, могут образовываться не только в зонах субдукции, но и непосредственно в центре океанов. Авторы предполагают, что именно так и зарождаются новые континенты.

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Острова архипелага — это по сути возвышающиеся над водой вершины вулканов, прорывающих океаническую кору Кергеленского плато. Изливавшиеся из этих вулканов потоки базальтов и сформировали острова. Однако, наряду с базальтами, традиционными для океанов, здесь есть одна интрузия — магматическое внедрение — более кислых по составу пород гранитного семейства — сиенитов, встречающихся только на континентах. За счет этого внедрения земная кора в районе островов Кергелен аномально толстая, как на материках.

Изучив геометрию и внутреннюю структуру интрузии сиенита интрузивного комплекса Южный Ралье-дю-Бати на центральном острове архипелага, авторы выяснили, что и внедрение его происходило так же, как на континентах: в несколько слоев, каждый из которых постепенно приподнимал окружающие породы. Датирование этих слоев показало, что общее время формирования интрузии сиенитов охватывает период около 3,7 миллиона лет — между 11,6 и 7,9 миллионов лет назад.

Авторы сформулировали гипотезу о том, что сиенитовый массив острова Кергелен — это по сути «эмбрион континента», который через миллионы лет станет полноценным материком.

В статье они подчеркивают, что для окончательного вывода необходимо детально изучить химический состав сиенитов, чтобы понять происхождение его магмы и восстановить историю ее эволюции.

Массив Южный Ралье-дю-Бати — единственный пока известный в мире пример интрузии кислого состава, расположенной в центре океанической литосферной плиты.

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