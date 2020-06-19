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16:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19. О первом зарегистрированном случае вирусного кератоконъюнктивита сообщается в журнале Канадского офтальмологического общества.

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Врачи сообщают, что неизвестный симптом был обнаружен у 29-летней госпитализированной пациентки. Ее правый глаз был покрасневшим, наблюдались водянистые выделения и светобоязнь. До возвращения в Канаду 29 февраля она провела месяц на Филиппинах и один день в Сан-Франциско. Первого марта у нее развился насморк, кашель и конъюнктивит. Женщина не жаловалась на лихорадку, хотя призналась, что принимала жаропонижающие препараты, которые могли замаскировать небольшое повышение температуры.

Через несколько дней симптомы ухудшились, и пациентка была направлена в офтальмологическую клинику. Мазок выделений из глаза оказался положительным на присутствие SARS-CoV-2. Как пишут авторы, случай доказывает, что должны быть приняты дополнительные меры по выявлению необычных симптомов заболевания, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

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