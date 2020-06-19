Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

Врачи сообщают, что неизвестный симптом был обнаружен у 29-летней госпитализированной пациентки. Ее правый глаз был покрасневшим, наблюдались водянистые выделения и светобоязнь. До возвращения в Канаду 29 февраля она провела месяц на Филиппинах и один день в
Через несколько дней симптомы ухудшились, и пациентка была направлена в офтальмологическую клинику. Мазок выделений из глаза оказался положительным на присутствие SARS-CoV-2. Как пишут авторы, случай доказывает, что должны быть приняты дополнительные меры по выявлению необычных симптомов заболевания, чтобы предотвратить распространение COVID-19.