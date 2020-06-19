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16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Блогер из Германии удивил подписчиков оптической иллюзией (видео)

Чуть позже он раскрыл секрет этой «магии».

Пользователь TikTok из Германии по имени Кевин часто показывает подписчикам различные трюки и эксперименты, которые можно провести дома без какого-либо оборудования или специальных средств.

В середине июня он опубликовал на своей странице очередное «магическое» видео. В ролике Кевин продемонстрировал две нарисованные полоски разной длины, а затем с помощью третьей полоски из бумаги показал, что, на самом деле, они одинаковые. Ролик озадачил подписчиков, которые не спешили верить блогеру, а потому ему пришлось записать еще одно видео с объяснениями, пишет LADBible.

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TikTok/@kevkevkiwi

Кевин рассказал, что происходящее на первом видео — всего лишь оптическая иллюзия, которая носит название «иллюзии Ястрова» или «иллюзии Вундта».

На самом деле, две нарисованные полоски действительно имеют одинаковый размер, а разными они кажутся из-за совмещения левых сторон и скошенного среза. А вот если обе полоски разместить ровно друг под другом, то визуально они будут выглядеть одинаково.

Екатерина Гура

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