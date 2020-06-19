16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блогер из Германии удивил подписчиков оптической иллюзией (видео)
Чуть позже он раскрыл секрет этой «магии».
Пользователь TikTok из Германии по имени Кевин часто показывает подписчикам различные трюки и эксперименты, которые можно провести дома без
В середине июня он опубликовал на своей странице очередное «магическое» видео. В ролике Кевин продемонстрировал две нарисованные полоски разной длины, а затем с помощью третьей полоски из бумаги показал, что, на самом деле, они одинаковые. Ролик озадачил подписчиков, которые не спешили верить блогеру, а потому ему пришлось записать еще одно видео с объяснениями, пишет LADBible.
Кевин рассказал, что происходящее на первом видео — всего лишь оптическая иллюзия, которая носит название «иллюзии Ястрова» или «иллюзии Вундта».
На самом деле, две нарисованные полоски действительно имеют одинаковый размер, а разными они кажутся
Екатерина Гура