Глава ВОЗ: пандемия коронавируса ускоряется

Он напомнил, что накануне, 18 июня, в ВОЗ поступили данные о более 150 тыс. новых случаев инфекции.
«Почти половина из этих случаев — из Северной и Южной Америк, также о большом числе заболевших сообщали из Южной Азии и с Ближнего Востока», — сказал Гебрейесус (цитата по Reuters).
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 8,5 млн случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев зафиксировано в США (2,1 млн), Бразилии (978 тыс.) и России (568 тыс.). Всего в мире погибли почти 455 тыс. человек. Выздоровели почти 4,2 млн пациентов с коронавирусом. ВОЗ объявила вспышку заболевания пандемией 11 марта. Эксперты организации предупреждали о второй волне пандемии, которая может быть разрушительной в том случае, если страны поторопятся со снятием ранее введенных ограничений.