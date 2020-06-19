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20:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса ускоряется

Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:33 MSK, 19.06
Инфицировано569 063+7 972
6.06
8855
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Скончалось7 841+181
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Источник: Агентство «Москва»

Он напомнил, что накануне, 18 июня, в ВОЗ поступили данные о более 150 тыс. новых случаев инфекции.

«Почти половина из этих случаев — из Северной и Южной Америк, также о большом числе заболевших сообщали из Южной Азии и с Ближнего Востока», — сказал Гебрейесус (цитата по Reuters).

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 8,5 млн случаев заболевания COVID-19. Больше всего случаев зафиксировано в США (2,1 млн), Бразилии (978 тыс.) и России (568 тыс.). Всего в мире погибли почти 455 тыс. человек. Выздоровели почти 4,2 млн пациентов с коронавирусом. ВОЗ объявила вспышку заболевания пандемией 11 марта. Эксперты организации предупреждали о второй волне пандемии, которая может быть разрушительной в том случае, если страны поторопятся со снятием ранее введенных ограничений.

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