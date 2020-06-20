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11:40 (мск), источник: Известия

Чемоданы собраны: какие российские курорты выбирают туристы

Россияне стремятся на отдых к морю и на Алтай.

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Источник: Известия

1 июля должно состояться полноценное открытие туристического сезона на российских курортах. Спрос уже растет на фоне позитивных новостей. «Известия» выяснили, как изменились предпочтения российских отпускников и куда этим летом едут особенно охотно.

Процесс пошел

Туроператоры один за другим сообщают о росте числа бронирований туров на российские курорты с вылетом в июле.

Спрос заметно оживился, он высокий. Если не возникнет новых преград, то в течение двух недель, он станет гигантским.
Алексан Мкртчян
директор сети «Розовый Слон»

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», тоже настроен оптимистично: еще неделю назад люди были не готовы покупать туры, они ждали. Сейчас же спрос растет день ото дня. Объемы бронирований с датами заезда в июле сейчас находятся на уровне 60−70% от значений аналогичного периода прошлого года. Это отличная динамика.

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«Отмечу, что июль получил и значительную долю туристов, которые перебронировали свои туры с вылетом в июне. Есть клиенты, которые не стали отказываться от поездок в июне и сейчас находятся на курортах, они сообщают в соцсетях о том, что их отдых проходит отлично. А мы знаем, что сарафанное радио — действенный способ продвижения», — говорит Ромашкин.

По данным «Онлайн Турс», которые озвучила директор по стратегическому развитию компании Екатерина Бежанова, на сегодняшний день порядка 40% заявок приходится на июнь (в основном двадцатые числа). Продажи по итогам двух недель июня разбиваются так: Краснодарский край — 76%, Крым — 16%, Калининград и область — 8%.

На июль, по данным «Онлайн Турс», приходится сейчас 51% заявок, 8% — заезды в августе, 1% — более поздние даты.

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Только спокойствие

По поводу глубины продаж мнения опрошенных специалистов разошлись. С одной стороны, эксперты надеются, что сезон все же будет пролонгирован. «Глубина — до октября 2020 года», — рассказали в пресс-службе PEGAS Touristik.

Между тем наблюдатели не исключают, что туристы потеряют интерес к раннему бронированию, пусть и в краткосрочной перспективе. Речь идет как о внутреннем туризме, так и о выездном. «Глубины нет вообще. И это неудивительно. Главная причина такого поведения — недоверие ко всей туротрасли. Люди думают так: «Вот куплю я сейчас тур, а где у меня гарантии, что не будет второй волны коронавируса и я опять не смогу вернуть свои деньги?» — говорит Георгий Погосов, управляющий директор сети «Марселина Трэвел».

Многие представители туристической розницы видят тенденцию к росту в сегменте самостоятельного туризма. «Многие уверены, что бронировать напрямую всегда надежнее. Тем более что российские отели нередко мотивируют гостей обращаться непосредственно в саму гостиницу.

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Огромное доверие у туристов и к сервисам бронирования отелей. Не раз клиенты говорили мне так: «Я бронирую и знаю, что ничего не случится, а в случае чего я смогу вернуть деньги», — рассказал эксперт, пожелавший остаться неназванным.

Юрий Наумов, владелец сети «Путешествие.ру», соглашается: все события, которые сейчас происходят, льют воду на мельницу международных систем бронирования отелей. Они не являются резидентами России, административная нагрузка на них минимальна, правила работы более понятны — поэтому они имеют возможность конкурировать с местными игроками турбизнеса.

«Люди покупают там, где это удобно и выгодно. А международным сервисам бронирования доверяют, соответственно, они перетягивает на себя значительную долю рынка. В таких системах бронирования глубина будет большая и доходы с российского рынка, соответственно, тоже», — говорит Юрий Наумов.

Людям нужна уверенность, они хотят и должны чувствовать себя защищенными. Не раз поднималась тема со страхованием каждого тура, что могло бы обеспечить туристам гарантии и создать положительный имидж организованного в том числе внутреннего туризма.
Юрий Наумов
владелец сети «Путешествие.ру»

Многие эксперты высказывают аналогичную точку зрения и добавляют: успешность туроператорского бизнеса связана в том числе с наличием эксклюзивных отношений с гостиницами, а во внутреннем туризме таких практически нет, если только речь не идет о собственных объектах.

На волне

Впрочем, по мнению наблюдателей, в этом году организовывать самостоятельный отдых в России туристам все же будет бессмысленно. «Мы наблюдаем экспансию выездных туроператоров во внутренний туризм. Причем вышли они всерьез и сразу с внушительными объемами. Это положительно отразится на ценах», — говорит Альзира Гуреева, коммерческий директор «Тропик Лэнд».

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Сейчас у большинства туроператоров по спросу лидируют Сочи и Крым. В PEGAS Touristik так охарактеризовали потребительское поведение россиян: основная категория отелей — 3−4*, средняя продолжительность — 9−12 ночей.

В TUI Россия картина такая: запросы зависят от личных предпочтений и бюджета, спрос есть на все категории отелей — от 2* до 5*.

Мария Лещева, директор по маркетингу TBS Group, рассказала, что цены на отдых в Крыму стартуют от 26 тыс. рублей (при перелете из Москвы), за эти деньги турист получит неделю проживания без питания. Это будет отель категории 1−2* на второй или даже третьей пляжной линии. Такие варианты, по наблюдениям Марии Лещевой, выбирают редко.

«Хорошо продаются пансионаты и отели с трехразовым питанием, бассейном на территории, комфортным номером. Неделя проживания в таком отеле с авиаперелетом обходится россиянам в 70 тыс. рублей на двоих. И стоит отметить, что эти цены на 10−15% выше, чем год назад. Впрочем, мы ожидали более значительного повышения цен на отдых в Крыму», — рассказала Мария Лещева.

Предпочтения туристов по Крыму не изменились: обеспеченные отдыхающие выбирают Ялту, Коктебель и Евпаторию, а более экономные останавливаются в небольших гостевых домах Алушты и Судака.

Среди курортов Краснодарского края лидером спроса у семей с детьми является Анапа. Традиционно популярны Сочи, Лоо, Лазаревское, Геленджик.

Эксперты объясняют: туристы ценят высокий сервис и развитую инфраструктуру Сочи, ведь кроме пляжного отдыха курорт может предложить современные парки, прогулки по олимпийским объектам и другие развлечения. К тому же, многие отели предлагают отдых по привычной системе «все включено».

Такие пакеты, по словам Марии Лещевой, крайне востребованы среди туристов с детьми. Впрочем, и цены на отдых по системе «все включено» заметно отличаются от минимальных. Сравните сами: перелет плюс мини-отель под Сочи (без питания) можно купить за 20 тыс. рублей. А вот путевка в гостиницу с бассейнами, собственным пляжем и на пакете «все включено» будет стоить самое меньшее 90 тыс. рублей на двоих. В целом в Сочи каждый сможет найти отдых на свой бюджет.

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«Эти уточнения очень важны. Туристы должны понимать, что если они хотят получить в Сочи “турецкий” формат отдыха, они должны будут платить. В среднем от 100 тыс. рублей на двоих. На самом деле людей это не пугает. Да, отношение к деньгам у клиентов изменилось: бюджет поездки планируется более тщательно. Но основным критерием, как и прежде, остается комфорт», — говорит Георгий Погосов.

Неочевидный выбор

Участники рынка обращают внимание на рост популярности экскурсионных и оздоровительных туров.

В компании «Интурист» фиксируют высокий интерес к Татарстану и объясняют это тем, что республика одной из первых объявила о снятии ограничений. Клиенты TUI Россия помимо Краснодарского края, хорошо бронируют Калининград, Санкт-Петербург; в ANEX Tour неплохие объемы и по Кавказским Минеральным Водам.

«В этом году очень вырос интерес к отдыху и в Калининградской области. Куршская коса, Балтийск, Светлогорск очень востребованы, и объемы запросов в два раза превышают показатели прошлого года. Это радует, поскольку регион имеет прекрасную рекреационную базу и достаточно доступен по стоимости, но ранее был недооценен туристами из центральной России», — говорит Мария Лещева из TBS.

Средняя стоимость отдыха с перелетом — 55 тыс. рублей, это недельный тур в комфортный отель и полупансион. Можно найти и бюджетные варианты без питания в районе 25−30 тыс. рублей на неделю.

Другой формат

Не пляжем единым, решили напомнить в этом году туроператоры и в наступившем летнем сезоне сделали акцент на продвижение нестандартных направлений — Байкал, Алтай и Хакасия.

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Раньше эти направления преимущественно выбирали самостоятельные обеспеченные туристы, теперь же, когда туроператоры предлагают комплексные пакеты, включающие перелет, трансфер и проживание, поездку может позволить себе почти каждый.

На чартерных рейсах тур на Алтай можно купить за 32 тыс. рублей — с проживанием на бюджетной туристической базе, правда, без питания. «Однако таких предложений крайне мало и это скорее рекламная акция на старте продаж. Средняя стоимость отдыха на Алтае составляет 72 тыс. рублей на двоих с завтраками», — рассказывает Мария Лещева.

Байкал выходит несколько дороже: минимальная цена на тур с перелетом — 48 тыс. рублей. Реальная средняя стоимость недельного отдыха на Байкале составляет 80 тыс. рублей на двоих, при этом отель предоставляет только завтрак.

О ценах на Хакасию рассказали в ANEX Tour. «Тарифы на первый рейс снизили как спецпредложение. Сейчас отдых в Хакасии стоит от 52,3 тыс. рублей на двоих на неделю, вылет 19 июля».

В целом, за счет того что туроператоры в этом сезоне занялись активным продвижением российской «экзотики», стоимость отдыха в этом году в любом случае будет ниже, чем годом ранее.

Александра Полянская

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