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09:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Пляжей громадье

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 20.06
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него. Они не исключают внедрения механизмов контроля стоимости туруслуг. Участники рынка ожидаемо восприняли инициативу чиновников в штыки: этот год и так едва не привел к краху всей отрасли.

В России могут быть разработаны механизм контроля роста цен на курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха. Такое поручение дано вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Об этом рассказали три источника «Ъ» на туррынке, добавив, что работа идет силами аппарата самого чиновника, Ростуризма и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Один из собеседников «Ъ» указывает, что план действий должен быть сформулирован в ближайшие дни.

В аппарате господина Чернышенко заявили «Ъ», что в контексте противоэпидемиологических ограничений необходимы регулярная оценка доступности турпродуктов и проработка сценариев развития туризма в стране.
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«Это позволит оперативно принимать решения по поддержке туристической отрасли», — уточнили в аппарате вице-премьера. В ФАС и Ростуризме не ответили на запросы «Ъ».

До сих пор в России цены на туруслуги регулировались только во время зимней Олимпиады в 2014 году в Сочи и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Тогда власти устанавливали предельную допустимую стоимость гостиничных номеров. Эти рамки оставались достаточно комфортными для отельеров: так, во время чемпионата двухместный номер в трехзвездочном отеле в Сочи не мог стоить дороже 4,62 тыс. руб. за ночь.

«В этом случае решение подкреплялось международной практикой, теперь меры ценового регулирования принимаются на пустом месте», — возмущается собеседник «Ъ» на туррынке.

Он называет эти планы властей «возмутительными»: отельеры три месяца были лишены возможности зарабатывать, а после понесли огромные расходы на выполнение требований Роспотребнадзора.

Партнер бюро «Бишенов и партнеры» Даханаго Нагоева предполагает, что теперь ценовое регулирование на рынке туруслуг может выражаться в установлении предельно допустимого уровня их стоимости, определении ценовых коэффициентов и надбавок.

По данным Ostorovok.ru, с мая спрос на гостиницы в России начал восстанавливаться: по итогам месяца число бронирований оказалось на 45% выше, чем в апреле.

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На неделе с 8 по 14 июня, после снятия ограничений на передвижение в Москве, количество бронирований отелей в России выросло на 45%. Такой же всплеск произошел после решения властей Краснодарского края отменить с 21 июня обязательную обсервацию для прибывающих в регион граждан. Так, 17 июня число бронирований отелей в регионе выросло на 68% по сравнению с предыдущим днем. По расчетам Aviasales, индекс активности путешественников внутри страны сейчас находится на уровне 8,5 при максимальном значении 10.

Несмотря на рост спроса, по оценкам Ostrovok.ru, реальное число бронирований отелей в России на июль—август сейчас на 70% ниже, чем за тот же период прошлого года. В Крыму было сделано на 58% меньше бронирований, в Калининградской области — на 45%, в Санкт-Петербурге — на 69%, в Краснодарском крае — на 61%.

Средний чек на размещение при этом действительно вырос. В Крыму в среднем за ночь туристы платят 4,4 тыс. руб.— это на 19% выше, чем в прошлом году. В Краснодарском крае рост составил 22%, до 3,8 тыс. руб., в Калининградской области — 16%, до 2,8 тыс. руб.

Консультанты сомневаются, что отельеры сейчас заинтересованы в повышении цен.

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Партнер Cushman & Wakefield Марина Смирнова отмечает, что гостиницы будут придерживаться прошлогодней ценовой политики.

Руководитель проектов гостиничного консалтинга JLL Ангелина Самадова указывает, что в Москве тарифы в отелях среднего ценового сегмента сейчас на 30% ниже, чем годом ранее, в Санкт-Петербурге — на 30−40%. Руководитель подразделения индустрии гостеприимства CBRE Татьяна Белова указывает, что летом оптимальная загрузка качественных отелей составит 20−30%.

Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова пока не наблюдает роста цен в небольших отелях полуострова. Но цены в сером секторе действительно могут вырасти в два раза, не исключает она. Представитель краснодарской Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов говорит, что в крае повышать цены намерены только 20% средств размещений.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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