Пляжей громадье

Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него. Они не исключают внедрения механизмов контроля стоимости туруслуг. Участники рынка ожидаемо восприняли инициативу чиновников в штыки: этот год и так едва не привел к краху всей отрасли.
В России могут быть разработаны механизм контроля роста цен на курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха. Такое поручение дано
«Это позволит оперативно принимать решения по поддержке туристической отрасли», — уточнили в аппарате
До сих пор в России цены на туруслуги регулировались только во время зимней Олимпиады в 2014 году в Сочи и чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Тогда власти устанавливали предельную допустимую стоимость гостиничных номеров. Эти рамки оставались достаточно комфортными для отельеров: так, во время чемпионата двухместный номер в трехзвездочном отеле в Сочи не мог стоить дороже 4,62 тыс. руб. за ночь.
«В этом случае решение подкреплялось международной практикой, теперь меры ценового регулирования принимаются на пустом месте», — возмущается собеседник «Ъ» на туррынке.
Партнер бюро «Бишенов и партнеры» Даханаго Нагоева предполагает, что теперь ценовое регулирование на рынке туруслуг может выражаться в установлении предельно допустимого уровня их стоимости, определении ценовых коэффициентов и надбавок.
По данным Ostorovok.ru, с мая спрос на гостиницы в России начал восстанавливаться: по итогам месяца число бронирований оказалось на 45% выше, чем в апреле.
На неделе с 8 по 14 июня, после снятия ограничений на передвижение в Москве, количество бронирований отелей в России выросло на 45%. Такой же всплеск произошел после решения властей Краснодарского края отменить с 21 июня обязательную обсервацию для прибывающих в регион граждан. Так, 17 июня число бронирований отелей в регионе выросло на 68% по сравнению с предыдущим днем. По расчетам Aviasales, индекс активности путешественников внутри страны сейчас находится на уровне 8,5 при максимальном значении 10.
Несмотря на рост спроса, по оценкам Ostrovok.ru, реальное число бронирований отелей в России на июль—август сейчас на 70% ниже, чем за тот же период прошлого года. В Крыму было сделано на 58% меньше бронирований, в Калининградской области — на 45%, в
Консультанты сомневаются, что отельеры сейчас заинтересованы в повышении цен.
Партнер Cushman & Wakefield Марина Смирнова отмечает, что гостиницы будут придерживаться прошлогодней ценовой политики.
Руководитель проектов гостиничного консалтинга JLL Ангелина Самадова указывает, что в Москве тарифы в отелях среднего ценового сегмента сейчас на 30% ниже, чем годом ранее, в
Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова пока не наблюдает роста цен в небольших отелях полуострова. Но цены в сером секторе действительно могут вырасти в два раза, не исключает она. Представитель краснодарской Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов говорит, что в крае повышать цены намерены только 20% средств размещений.
Александра Мерцалова, Анатолий Костырев