Эксперты рассказали об ошибках при использовании антисептика

Использование спиртосодержащих дезинфекторов в течение 30 секунд надежно дезактивирует коронавирус. Специалисты провели ряд тестов с помощью рекомендованных ВОЗ антисептических средств. В них содержится не менее 80% этанола или не менее 75% изопропилового спирта, сообщается на сайте CDC.
Средство необходимо нанести на ладонь, а затем размазать его по всей поверхности обеих кистей. Гель следует растирать до полного высыхания. Процедура должна занимать не менее 30 секунд.
Также дезинфицирующее средство следует распределять на тыльную сторону ладоней, между пальцами и под ногтями.
В CDC подчеркнули, что антисептики могут быть не так эффективны, если руки заметно грязные или жирные. При этом ученые всё еще называют обычное мытье рук водой с использованием мыла лучшим способом борьбы с распространением микробов.
Ранее сообщалось, что продажи дезинфицирующих средств в России с марта по июнь текущего года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.