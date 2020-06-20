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08:43 (мск), источник: Известия

Эксперты рассказали об ошибках при использовании антисептика

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) привели рекомендации, как правильно использовать антисептики, чтобы защитить себя от COVID-19.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 20.06
Инфицировано569 063+7 972
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
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14.06
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15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
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19.06
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6.0619.06
Скончалось7 841+181
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197
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134
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Выздоровело324 406+10 443
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6.0619.06
Инфицировано8 665 920+176 944
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
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Скончалось460 043+6 062
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Выздоровело4 246 221+91 122
6.06
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55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
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14.06
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15.06
68295
16.06
99609
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18.06
120295
19.06
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6.0619.06
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Источник: Известия

Использование спиртосодержащих дезинфекторов в течение 30 секунд надежно дезактивирует коронавирус. Специалисты провели ряд тестов с помощью рекомендованных ВОЗ антисептических средств. В них содержится не менее 80% этанола или не менее 75% изопропилового спирта, сообщается на сайте CDC.

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Средство необходимо нанести на ладонь, а затем размазать его по всей поверхности обеих кистей. Гель следует растирать до полного высыхания. Процедура должна занимать не менее 30 секунд.

Также дезинфицирующее средство следует распределять на тыльную сторону ладоней, между пальцами и под ногтями.

В CDC подчеркнули, что антисептики могут быть не так эффективны, если руки заметно грязные или жирные. При этом ученые всё еще называют обычное мытье рук водой с использованием мыла лучшим способом борьбы с распространением микробов.

Ранее сообщалось, что продажи дезинфицирующих средств в России с марта по июнь текущего года выросли на 1100% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
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