С чем столкнутся мусульмане, иудеи и буддисты после карантина

Около трех месяцев миллионы российских мусульман ждали, когда откроются мечети. Самый важный для ислама месяц в году — Рамадан — прошел с 24 апреля по 23 мая без коллективных ночных молитв и совместных ифтаров (разговений). В самоизоляции встречали верующие 24 мая и
Но жизнь входит в привычное русло. В некоторых регионах в эту пятницу, 19 июня, прошли первые после долгой паузы коллективные пятничные намазы. А в Москве верующие могли попасть в мечеть еще неделю назад.
Правда, далеко не все. На культовые объекты в городе распространяются требования Роспотребнадзора: молящиеся должны находиться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров и быть в масках и перчатках. Поэтому та же Московская соборная мечеть ныне готова принять не десять тысяч мусульман, а в
«На этой неделе на пятничную молитву пришли около трех тысяч верующих, на прошлой — примерно две тысячи. Конечно, не все попали в здание — многие молились на прилегающей территории. И десятки человек не попали даже во двор мечети», — информирует РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
«Но период разлуки с мечетями был длительным, поэтому все больше и больше людей стремятся соединиться в общей молитве», — отмечает муфтий.
Москвичка Гульнара Хамидова — одна из таких. В минувшую пятницу она впервые с середины марта пошла в мечеть. Но не попала внутрь.
«Хоть я и явилась пораньше, в здание пройти нереально. А на улице очень много людей. Настолько, что далеко не все соблюдали необходимую дистанцию, несмотря на призывы волонтеров», — говорит прихожанка.
По ее словам, проблему решит только строительство новых мечетей. Сейчас в Москве их четыре — еще до пандемии коронавируса по пятницам и в праздники внутрь набивались десятки тысяч человек.
Поэтому на днях в Духовном управлении мусульман России поддержали петицию верующих с просьбой построить новые мечети в крупных городах.
«Мы призываем власти всех уровней разрешить строить мечети в
В двух километрах от Соборной мечети, в Марьиной роще — крупнейшая столичная синагога. Ее тоже закрыли для верующих в середине марта. Когда она вновь распахнет двери — пока неизвестно.
Первые случаи заражения коронавирусом среди прихожан зафиксировали еще в середине марта. Переболели уже несколько десятков человек, включая главного раввина России Берла Лазара. Поэтому открывать синагоги никто не торопится.
Тем не менее в Федерации еврейских общин России готовят план постепенного возвращения к обычной жизни. Делать это намерены «медленно и максимально аккуратно», ведь COVID-19 все еще угрожает общине.
«Надо постараться, насколько это возможно и зависит от нас, предотвратить новые заражения. В данном случае для нас, безусловно, здоровье людей важнее открытия на
По его словам, в общине полностью доверяют рекомендациям санитарных врачей. Соответственно, после открытия синагог допускать туда будут верующих только в средствах индивидуальной защиты и без признаков респираторных инфекций.
В молельных залах расставим антисептики для рук, сделаем разметку дистанции между молящимися. Обычно во время чтения Торы на биме (специальной возвышенности) стоят четыре человека. В новых условиях будут только двое: читающий и вызванный к Торе.
Пока же Тору читают онлайн. По интернету совершаются молитвы и проводятся уроки Закона иудаизма. Для прихожан Московской хоральной синагоги — старейшей в столице — их проводит главный раввин Пинхас Гольдшмидт. По его словам, верующие хотят поскорее прийти в синагогу, «встретиться с друзьями и оказаться в родной среде».
«Мы внимательно следим за эпидемиологической ситуацией в Москве и ориентируемся исключительно на нее. Я надеюсь, что уже через пару недель синагога откроет двери для общины и гостей», — говорит раввин Гольдшмидт.
У этих надежд есть основания. Столица прошла пик пандемии коронавируса. А вот в регионах ситуация иная.
Например, в Бурятии ежесуточно выявляется по 50 новых случаев — при населении в 986 тысяч человек. Однако храмы для верующих не закрылись.
Прежде всего речь идет о буддийских монастырях — дацанах. Буддизм здесь традиционная религия, исповедуемая большинством жителей региона.
Открыт и знаменитый духовный центр российских буддистов — Иволгинский дацан. Однако служащие здесь ламы рекомендуют верующим оставаться дома.
«Они могут отправить свои имена и пожертвования через Сеть.
В монастыре все обязаны носить маски и обрабатывать руки антисептиком. Однако сегодня верующие могут тут лишь молиться — ламы временно не принимают посетителей. Сейчас они ежедневно совершают хуралы (молебны), дабы духовная жизнь в этом святом месте не прекращалась.
Не перестают молиться и в другом преимущественно буддийском регионе — Калмыкии. Там, в отличие от Бурятии, хурулы (храмы) закрыты для верующих.
«В республике проходит уже второй этап снятия ограничений. Думаю, к 1 июля мы подойдем к открытию храмов. А пока готовим здания к посещению верующими», — объясняет РИА Новости настоятель «Золотой обители Будды Шакьямуни» гелюнг Анджа Харцхаев.
«Желающих пустят внутрь по завершении службы. У нас большая территория — разрешено гулять, крутить барабаны, молиться. В молельный зал откроют доступ на определенное время, главное условие — соблюдать санитарные нормы», — отмечает гелюнг Харцхаев.
Все места общественного пользования будут регулярно дезинфицировать.
Прихожане обязаны держать дистанцию, носить маски, обрабатывать руки санитайзером на входе, измерять температуру.
«Конечно, мы будем рекомендовать прикасаться к святыням, молитвенным барабанам в перчатках», — подчеркивает Харцхаев.
«Пандемия заставила многих задуматься о ценности жизни. Болезнь направляет на более правильные мысли и поступки. У карантина тоже есть свои плюсы: оказалось, что мы можем быть ближе, внимательнее, больше переживать друг за друга. Думаю, все почувствуют, как изменится мир после пережитого», — говорит настоятель главного храма Калмыкии.